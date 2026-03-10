Obavijesti

Foto: Mario Drausnik
UOČI VELIKOG KONCERTA PLUS+

Božo Vrećo za 24sata: Tetovaže me čuvaju od glupih i zlih ljudi

Piše Meri Tomljanović,

U Lisinskom će 14. ožujka publiku povezati sevdahom za koji kaže da je univerzalni jezik ljubavi, a samo tri dana kasnije pjeva u INK Pula

Jedan od najpoznatijih suvremenih interpretatora sevdalinki, Božo Vrećo, 14. ožujka ponovno stupa na pozornicu Koncertne dvorane “Vatroslav Lisinski”, gdje publika može očekivati večer ispunjenu emocijama i ljubavlju. Njegovi koncerti uvijek su opisivani kao duhovno i emotivno iskustvo, a u intervjuu nam Božo otkriva što znači stati pred publiku, tko je on izvan scene te kako sevdah postaje univerzalni jezik ljubavi i duše.

