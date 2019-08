Braći je držao svijeću i postao hit: Zeza ga i vlastita supruga

Jonas Brothers na dodjeli 'MTV Video Music Awardsa' osvojili su nagradu za najbolji pop video s pjesmom 'Suckers', ali jedan od glazbenika zatekao se u nezgodnoj situaciji.

Foto: Instagram

Kad su proglašeni pobjednicima, Kevin Jonas (31) i Joe Jonas (30) su se bacili u zagrljaj svojim suprugama, ali Nick (26) se zatekao između njih potpuno sam jer njegova supruga Priyanka Chopra (37) nije bila na dodjeli nagrada.

I'm like Nick Jonas, although maybe not exactly cause he has Priyanka when she comes back home pic.twitter.com/zBiYYmnvG7