Milena Kobajashi ex Karađorđević šokirala je gledatelje svojim nastupom u 13. sezoni showa 'Ljubav je na selu' no, to joj nije bilo prvi put da se pojavila u ovoj emisiji. Bila je i ranijim sezonama, samo pod drugim imenom. Koliko alter ega ima i za koje se farmere borila, saznajte u nastavku...

Naime, diplomiranoj pravnici i likovnoj umjetnici pravo ime je Danijela, dok svoje prezime taji. Ima nekoliko alter ega, a voli se transformirati u pravnicu, opaticu, preformericu , umjetnicu, političarku, dijete šume... U javnosti se već pojavljivala kao Ivanka Milutinović, Vita Maslačak, Željka K. Esperanza i umjetnica Dan Phillip (44).

U showu 'Ljubav je na selu' prvi put se pojavila 2014. godine kao Vita Maslačak, a odabrao ju je farmer Danko Bezmalinović, brački Chuck Norris. No, nažalost, on ju nije uspio oduševiti.

Poput tinejdžera je i stalno je u istoj odjeći. Imanje mu je zapušteno, a nigdje motike ni metle. Da barem ondje skriva plantažu marihuane, oprostila bih mu - rekla je Vita tada, a životinje na farmi opisala kao histerične i neodgojene dok je ostale natjecateljice nazvala ljubomornima.

- Kad su čule moju priču, i one su htjele alter ego. Ali ne. Samo je jedna Vita Maslačak. S jedne strane mi se dive, a s druge bi me živu pojele - dodala je.

Zbog prerušavanja mnogi nisu znali je li muškarac ili žena, a nju je sve to zabavljalo.

U show se zatim vratila 2020. pod imenom Ivanka Milutinović, a te godine imala je priliku upoznati mladog farmera Josipa no, ni on nije bio onaj pravi. Kako bi mu dala do znanja da je još 'zelen' Ivanka ga je napravila ljubomornim. Poljubila je u usta njegovu 'zlatnu djevojku', a taj potez ostao je zabilježen kao prvi istospolni poljubac u 'Ljubavi na selu'.

- Meni se sviđaju djevojke. To odmah da bude jasno. S Gabrijelom sam neki dan sjedila na klupici i gledala kako da startamo neku suradnju. A taj naš 'legendarni' poljubac možda postane zaštitni znak biznisa. Nikad se ne zna - ispričala je.

Ekipa koja je 2020. godine bila u showu nimalo joj se nije sviđala. Štoviše, rekla je da je zastrašujuća i da je zbog toga jecala i jako patila što je morala svoju izaslanicu poslati među njih.

Nije tajna da se ova natjecateljica voli našaliti i podbadati druge kandidate, a ove sezone otkrila je gledateljima da je i brutalno iskrena. Svoju ljutnju nije mogla sakriti već u prvom tjednu emitiranja nove 13. sezone emisije te se sama diskvalificirala.

Nezadovoljna pitanjem farmera Nevena Milena je odlučila napustiti njegovu farmu.

Naime, ova neobična natjecateljica opet je šokirala gledatelje i to već na prvim brzim spojevima kada je odlučila prijeći s riječi na djela. Nevenu Landeku dala je 'ruski poljubac' pa ga ispipala kako bi vidjela paše li joj njegova građa tijela. Zauzvrat, dopustila mu je da ju primi za grudi.

Naravno, farmer Neven nije propustio tu priliku te je učinio ono što je Milena od njega tražila.

Nedugo zatim uslijedio je tulum za natjecatelje,a Neven je tada napravio kardinalne greške. Iako je na tulumu plesao s Milenom, veći dio večeri posvetio je kandidatkinji Marijani Vukelić. Na Mileni se vidjelo da joj to ne paše no, to ju nije spriječilo da iduće jutro opet poljubi Nevena na 'ruski način', ali ovaj put pred svima.

Jedno pitanje promijenilo je sve

Kako bi što bolje upoznao djevojke i tako si olakšao odluku koju će povesti na svoju farmu, Neven je damama postavljao ozbiljna pitanja. Zanimalo ga je imaju li ozbiljne namjere, je li on njima samo avantura, kada misle imati djecu... I dok su druge dale odgovor sukladno svojim stajalištima, Milena se poprilično naljutila.

Jesi li spremna biti vjerna? Jesi li spremna u životu stvarati obitelj, djecu? - pitao je Neven, na što je Milena odgovorila:

- Nisi bio iskren jučer. Zašto tako nisi nastupio jučer? Nisi bio fer. Stvarno si me sada povrijedio.

Počela je plakati i histerizirati. Ostale kandidatkinje su sjedile i u šoku gledale kako se Milena uznemirila.

- Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam pregršt obitelji, što ću im reći? - urlala je Milena. Zaključila je i kako joj je Neven najdraži farmer, a potom dodala:

- Neven Landek više ne postoji!

Kad je došao trenutak da Neven odabere koje tri djevojke idu s njime na farmu, Milena mu je 'prekinula muke' i samu sebe diskvalificirala. Zamjerila mu je to što je govorio djevojkama kada trebaju roditi, izgovorila mu je ružne riječi i napustila show.

Voditeljica i svi prisutni bili su iznenađeni njezinom reakcijom i rekli su da je se boje. Dok je odlazila, Milena mu je poručila: 'Srami se!'.

Nakon izlaska s farme Milena je otkrila kako su joj 'živci otišli u nepovrat', a hoće li se opet okušati u pronalasku svog farmera s nekim novim alter egom, saznat ćemo u idućim sezonama ovog humorističnog reality showa.