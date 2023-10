Bračni par iz Španjolske bacao noževe, a Maja se prestrašila: 'Njezin život će biti u opasnosti!'

Iz Španjolske su na pozornicu showa 'Supertalent' stigli Nebor i Manoela koji čine duo The Shester's. Pokazali su umijeće prije kojeg je moralo biti izdano i posebno upozorenje za gledatelje.

- Nas dvoje smo u braku, živimo zajedno u Valladolidu u Španjolskoj. I radimo zajedno. Ja sam radio u jednoj žonglerskoj skupini i onda je došla jedna djevojka u grupu kao zamjena za drugu. To je bila ona. Ja sam se zaljubio na prvi pogled. No nikad joj se nisam usudio to reći - ispričao je Nebor.

- Nikad nije preuzeo inicijativu pa sam ja njega morala pozvati na pivo - dodala je Manoela. Nebor je priznao kako je nakon toga postao hrabriji.

Foto: Luka Dubroja

Otkrili su da je na početku bilo teško živjeti od cirkusa, radili su na ulici, ali danas žive dobro od discipline kojom se bave.

- Njezin život će biti u opasnosti - najavio je Nebor prije nastupa.

Par je krenuo s bacanjem noževa, na što su Martina i Maja sklanjale pogled, a onda je krenuo show s vatrom.

Foto: Luka Dubroja

Noževe je Nebor bacao i s crnom platnenom vrećom na glavi, a svi su uredno završili oko njegove partnerice.

- Niste normalni, pa tko to radi, užas! - vikala im je Maja.

No to nije bilo sve, Nebor je bacao noževe oko Manoele dok se ona vrlo brzo vrtjela na rotirajućem kolutu.

Foto: Luka Dubroja

- Ovo je definicija povjerenja u vezi - zaključio je Fabijan.

Foto: Luka Dubroja

- Ja imam povjerenja u svog muža i volim ga, ali ne bih mu dala nož u ruke. Nema te ljubavi i tog povjerenja - dodala je Maja.

Nebor i Manoela dobili su četiri 'da' i prošli dalje u natjecanje.