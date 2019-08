Brad nakon povratka na scenu: 'Jede zdravije i ne pije alkohol'

Američki filmski glumac Brad Pitt (55) bio je potpuno slomljen nakon razvoda od glumice Angeline Jolie (44) te je novonastalu životnu situaciju poistovjećivao sa smrću. S vremenom je shvatio da udaljavanje od voljene osobe nije smak svijeta, a uloga u filmu 'Once Upon A Time In Hollywood' scenarista Quentina Tarantina (56) puno mu je pomogla.

Veći dio svog života Brad je bio u vezama pa se odlučio posvetiti sebi i stvarima koje prije nije mogao činiti. Nakon razvoda od holivudske zvijezde je smršavio, počeo je jesti zdravije i ne pije više alkohol. Neko vrijeme navodno nije imao ni seksualne odnose s ženama kako bi u potpunost razbistrio svoje misli.

Foto: /Press Association/PIXSELL

- Otkako je 2016. najavio razvod od Angeline Jolie, naporno je radio na sebi da bude što bolja i zdravija osoba te da bude najbolji mogući otac - rekao je izvor blizak portalu People.

Otac šestoro djece nedavno je proslavio 13. rođendan svoje kćeri Shiloh, a njegov najstariji sin Maddox (18) uskoro će krenuti na fakultet u Južnoj Koreji gdje će studirati biokemiju.

- Unatoč tome što ima pomoć, Brad je brižan otac. Potječe iz male obitelji i unatoč svemu nastavio je biti roditelj koji je zainteresiran za živote svoje djece. Sada je ponovno je pronašao svoju sreću. Vratio se u industriju i vrlo je uzbuđen zbog života koji trenutno živi - rekao je izvor blizak glumcu.

Foto: Profimedia

Brad Pitt i dalje je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Zaradio je odlične kritike za svoju ulogu snažnog i odanog Cliffa Bootha u svim povratničkom filmu 'Once Upon a Time in Hollywood'. To je bio njegov povratak na filmski set nakon dvije godine tijekom kojih se borio s alkoholizmom.

- To su uvijek bili njegovi prioriteti. To što mu karijera ide dobro je samo bonus zbog kojeg je oduševljen - dodao je izvor blizak holivudskoj zvijezdi.

