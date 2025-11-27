Obavijesti

NEVOLJE U RAJU

Brad Pitt blagdane provodi s djevojkom: 'Djeca su se udaljila od njega i promijenila prezime'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Oskarovac Pitt i dizajnerica nakita de Ramon u vezi su od 2022. godine, a glumac je izjavio kako se osjeća "vrlo zahvalno" što ima podršku svoje djevojke tijekom blagdana jer njegova djeca distanciraju

Glumac Brad Pitt ovih blagdana posebno se oslanja na svoju djevojku, dizajnericu nakita Ines de Ramon, kako bi se nosio s emotivnim izazovima koji prate ovo razdoblje.

Prema izvoru bliskom paru, blagdani su za Pitta uvijek posebno emotivno vrijeme, osobito zbog složenih odnosa s njegovom djecom koju ima s bivšom suprugom Angelinom Jolie.

"S obzirom na to da se neki od starije djece distanciraju i odbacuju prezime Pitt, naravno da to dodaje još jedan sloj tuge", rekao je izvor blizak Pittu za People

"Wolfs" Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival
Foto: Rocco Spaziani

Unatoč napetostima u odnosu s djecom, Pitt (61) je, prema riječima insajdera, oduvijek bio predan otac i njegova želja da bude prisutan u životima svoje djece nikada se nije promijenila.

"Realnost je da blagdani mogu biti teški kada su odnosi s djecom napeti, bez obzira na sve ostalo što se događa", dodaje izvor.

Osim emocionalne podrške, Pitt je našao stabilnost i u vezi s de Ramon, koja mu pruža osjećaj sigurnosti i ljubavi.

"On se osjeća vrlo zahvalno što Ines ima u svom životu. Njena podrška i ljubav znače mu sve", ističe izvor.

ŽELI ODŠTETU Brad Pitt od Angeline Jolie traži 35 milijuna dolara zbog vinarije
Brad Pitt od Angeline Jolie traži 35 milijuna dolara zbog vinarije

U međuvremenu, Pitt ostaje zauzet filmskim projektima. Trenutno snima The Adventures of Cliff Booth, reprizirajući svoju ulogu iz filma Once Upon a Time… in Hollywood u suradnji s redateljem Davidom Fincherom i scenaristom Quentinom Tarantinom. 

Podsjetimo, glumac je u prosincu 2024. finalizirao razvod od Angelinine Jolie, čime je završilo više od osam godina pravnih postupaka. Bivši par ima šestero djece: Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) i blizance Knox i Vivienne (17).

Foto: pixsell/ilsutracija

Neka od djece su promijenila prezime; Shiloh je to učinila na svoj 18. rođendan u svibnju 2024., dok je Vivienne u produkcijskom materijalu za mjuzikl The Outsiders navedena kao „Vivienne Jolie“. Također, Zahara je u studenom 2024. na sveučilištu Spelman College predstavila ime „Zahara Marley Jolie“.

Pitt i de Ramon, koji su u vezi od 2022., nedavno su zajedno viđeni na afterpartyju Georgea Clooneyja i Jay Kellyja. Izvor je potvrdio da par sada živi zajedno u novom domu.

