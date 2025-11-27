Brad Pitt blagdane provodi s djevojkom: 'Djeca su se udaljila od njega i promijenila prezime'

Glumac Brad Pitt ovih blagdana posebno se oslanja na svoju djevojku, dizajnericu nakita Ines de Ramon, kako bi se nosio s emotivnim izazovima koji prate ovo razdoblje.

Prema izvoru bliskom paru, blagdani su za Pitta uvijek posebno emotivno vrijeme, osobito zbog složenih odnosa s njegovom djecom koju ima s bivšom suprugom Angelinom Jolie.

"S obzirom na to da se neki od starije djece distanciraju i odbacuju prezime Pitt, naravno da to dodaje još jedan sloj tuge", rekao je izvor blizak Pittu za People.

Foto: Rocco Spaziani

Unatoč napetostima u odnosu s djecom, Pitt (61) je, prema riječima insajdera, oduvijek bio predan otac i njegova želja da bude prisutan u životima svoje djece nikada se nije promijenila.

"Realnost je da blagdani mogu biti teški kada su odnosi s djecom napeti, bez obzira na sve ostalo što se događa", dodaje izvor.

Osim emocionalne podrške, Pitt je našao stabilnost i u vezi s de Ramon, koja mu pruža osjećaj sigurnosti i ljubavi.

"On se osjeća vrlo zahvalno što Ines ima u svom životu. Njena podrška i ljubav znače mu sve", ističe izvor.

U međuvremenu, Pitt ostaje zauzet filmskim projektima. Trenutno snima The Adventures of Cliff Booth, reprizirajući svoju ulogu iz filma Once Upon a Time… in Hollywood u suradnji s redateljem Davidom Fincherom i scenaristom Quentinom Tarantinom.

Podsjetimo, glumac je u prosincu 2024. finalizirao razvod od Angelinine Jolie, čime je završilo više od osam godina pravnih postupaka. Bivši par ima šestero djece: Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) i blizance Knox i Vivienne (17).

Foto: pixsell/ilsutracija

Neka od djece su promijenila prezime; Shiloh je to učinila na svoj 18. rođendan u svibnju 2024., dok je Vivienne u produkcijskom materijalu za mjuzikl The Outsiders navedena kao „Vivienne Jolie“. Također, Zahara je u studenom 2024. na sveučilištu Spelman College predstavila ime „Zahara Marley Jolie“.

Pitt i de Ramon, koji su u vezi od 2022., nedavno su zajedno viđeni na afterpartyju Georgea Clooneyja i Jay Kellyja. Izvor je potvrdio da par sada živi zajedno u novom domu.