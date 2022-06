Brad Pitt o alkoholizmu: 'Vidio sam ljude koji su dotaknuli dno i to je bilo jednostavno grozno'

Glumac Brad Pitt (58) u nedavnom intervjuu za GQ magazin priznao je kako je nakon razlaza s Angelinom Jole (47) prestao piti te da je trijezan oko šest godina. Išao je na sastanke anonimnih alkoholičara godinu i pol dana te otkrio koliko mu se život promijenio. Osim toga,ispričao je da bi uskoro mogao prekinuti svoju glumačku karijeru nakon više od 30 godina u filmskoj industriji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovdje sam imao jako cool mušku grupu koja je bila stvarno privatna i selektivna, tako da je bilo odlično. Vidio sam i životne priče drugih ljudi koji su dotaknuli dno i to je za mene jednostavno grozno - priznao je Brad.

Progovorio je i o svojoj ovisnosti o cigaretama te o tome koliko mu je proces odvikavanja bio težak.

- Nisam mogao uzeti samo jednu ili dvije cigarete dnevno - rekao je glumac pa se osvrnuo na odrastanje.

- U životu sam se uvijek osjećao vrlo usamljeno jer sam odrastao kao dijete sam, iako sam imao zagrljaj svojih prijatelja i obitelji. Vjerovali ili ne, kada osjetite bol i radost u isto vrijeme, i naučite se nositi s tim, jednostavno znate da je to zrelost i rast - ispričao je Brad pa se dotaknuo karijere.

Otkrio je kako prolazi kroz 'zadnji semestar ili tromjesečje' svoje karijere. Film 'Bullet Train', u kojem igra glavnu ulogu, vjerojatno će biti njegov posljednji veliki projekt. Postao je, kaže, vrlo izbirljiv, a filmovi koji mu se trenutačno nude ne zadovoljavaju njegove kriterije.

Priznao je i da ga često muči jedan te isti san koji se ponavlja, u kojem je brutalno izboden.

- I probudio bih se u strahu. Nisam razumio zašto bi me to ili oni htjeli povrijediti. To je prestalo tek prije godinu ili dvije kad sam se počeo stalno razmišljati o tom snu i jednostavno se pitati zašto - otkrio je Brad.

Osvanuo je na naslovnici GQ magazina kao zvijezda srpanjskog izdanja, a njegovi obožavatelji ostali su zgroženi fotografijama. Mnogi pretpostavljaju da je za Bradovo bezvoljno stanje kriva Angelina Jole.

Podsjetimo, Brad i Angelina upoznali su se 2004. godine dok su snimali film 'Gospodin i gospođa Smith', u vrijeme kada je on još uvijek bio u braku s Jennifer Aniston. Bili su braku od 2014. do rujna 2016. Zajedno imaju šestero djece - posvojene Maddoxa, Paxa i Zaharu te biološke Shiloh te blizance Vivienne i Knoxa.

Najčitaniji članci