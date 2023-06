Brad Pitt otkrio koja veza mu je bila najbolja: 'Još uvijek volim tu ženu, ali ne pobjeđuje ljubav'

Foto: POOL/REUTERS

Američki glumac Brad Pitt (59) otkrio je s kime je imao najljepšu vezu i priznao da ju i dalje voli. POGLEDAJTE VIDEO: Glumac je poznat po vezi s Jennifer Aniston (54) i braku s glumicom Angelinom Jolie (48), a u intervju za Vanity Fair je otkrio da mu je veza s Juliette Lewis (49) bila najljepša. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL - Još uvijek volim tu ženu. Bilo mi je sjajno s njom. Bila je to jedna od najboljih veza u kojima sam ikad bio. Problem je što odrastamo s vizijom da ljubav pobjeđuje sve, a to jednostavno nije tako, zar ne - izjavio je. Juliette i Brad upoznali su se 1990. na snimanju filma 'Too Young to Die' kada je ona imala samo 17, on 27 godina. U vezi su bili tri godine nakon čega su raskinuli. Foto: KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS Inače, glumac ima šestero djece koje je dobio u braku s Angelinom Jolie: Maddoxa (21), Paxa (19), Zaharu (18), Shiloh (16) i blizance Knoxa (14) i Vivienne (14). Par je bio zajedno 12 godina.