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Brad Pitt priznao kako je opet počeo piti, a otkrio je i kako se nosio s razvodom od Jolie

Piše Stela Kovačević,
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Brad Pitt priznao kako je opet počeo piti, a otkrio je i kako se nosio s razvodom od Jolie
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Foto: Maja Smiejkowska
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Pitt danas o tom razdoblju govori s puno više distance. I dalje se nosi s posljedicama nekih svojih odluka, ali čini se da pokušava održati kontrolu nad životom

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Glumac Brad Pitt (62) otvoreno je progovorio o jednom od najtežih razdoblja svog života. Holivudski glumac otkrio je da se nakon sedam godina trijeznosti ponovno vratio alkoholu, ali i prvi put javno opisao koliko je duboko potonuo tijekom turbulentnog razdoblja nakon raspada braka s Angelinom Jolie.

U velikom intervjuu za Esquire UK Pitt je priznao da danas ponovno pije, ali tvrdi da je puno oprezniji nego prije. Ipak, nekoliko puta je, kako kaže, precijenio vlastite granice.

Cast Of ''F1, The Movie'' In Mexico City.
Foto: Cristian Leyva

- Bio sam trijezan sedam godina. A onda sam ponovno počeo piti - rekao je glumac.

Objasnio je da danas može popiti nekoliko čaša vina, ali da mora paziti da ne pretjera. Upravo mu je nekoliko situacija u kojima se ponovno osjećao previše samouvjereno pokazalo da s alkoholom ne smije biti neoprezan.

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- Ne pijem velike količine. Moram biti profesionalan oko toga - rekao je Pitt.

Oklahoma: 18.12.1963. ro?en poznati ameri?ki glumac Brad Pitt
Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

Njegova prijašnja odluka da prestane piti uslijedila je nakon incidenta u privatnom zrakoplovu 2016. godine, tijekom turbulentnog razdoblja u njegovu privatnom životu. Nakon toga godinu i pol odlazio je na sastanke Anonimnih alkoholičara.

'Nisam vidio izlaz'

U istom intervjuu Pitt je prvi put ovako otvoreno govorio i o svom mentalnom stanju u najtežem razdoblju života. Glumac, koji za sebe kaže da je po prirodi veliki optimist, priznao je da je postojao jedan kratak period u kojem je bol postala toliko snažna da više nije vidio izlaz.

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- Nikada nisam bio suicidalne prirode. To jednostavno nije dio mene - rekao je Pitt, no dodao kako je tada prvi put razumio kako netko može početi razmišljati o smrti samo kako bi pobjegao od boli.

77th Golden Globe Awards - Press Room - LA
77th Golden Globe Awards - Press Room - LA | Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

- Bol je bila toliko opresivna da... Nisam namjeravao ništa poduzeti, ali mogao sam osjetiti, mogao sam osjetiti hladni čelik metka u glavi i osjećao sam olakšanje - priznao je.

Kaže kako tada nije planirao nauditi sebi, ali je prvi put razumio ideju da bi smrt nekome mogla izgledati kao izlaz iz nepodnošljive boli.

- I pomislio sam: 'O, u redu, sada razumijem'. Razumijem samoubojstvo u smislu da je to samo olakšanje. To je samo traženje olakšanja od boli - rekao je.

Pitt ipak naglašava da su se njegovi instinkti za preživljavanje brzo aktivirali.

Razvod kao pozadina

Kada ga je novinar pitao je li to razdoblje bilo povezano s njegovom djecom, Pitt nije želio ulaziti u detalje.

- Obiteljske stvari... mogli bismo to ostaviti na tome - kratko je odgovorio.

"F1: The Movie" European premiere in London
Foto: Maja Smiejkowska

Njegovo priznanje dolazi nakon godina burnog odnosa s Angelinom Jolie. Par se vjenčao 2014. godine na svom imanju u Francuskoj, a Jolie je dvije godine kasnije podnijela zahtjev za razvod. Razvod se pretvorio u dugogodišnju pravnu bitku oko njihove djece i imovine, uključujući i francusku vinariju. Obiteljski odnosi dodatno su se zakomplicirali posljednjih godina, a nekoliko njihove djece zatražilo je uklanjanje prezimena Pitt.

Iako glumac nije izravno povezao svoju borbu s mentalnim zdravljem sa svim tim događajima, jasno je da se upravo u tom razdoblju njegov život drastično promijenio.

Danas pokušava živjeti drugačije

Pitt danas o tom razdoblju govori s puno više distance. I dalje se nosi s posljedicama nekih svojih odluka, ali čini se da pokušava održati kontrolu nad životom koji je godinama bio pod povećalom javnosti.

Oklahoma: 18.12.1963. ro?en poznati ameri?ki glumac Brad Pitt
Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Njegova priča o alkoholu i mentalnom zdravlju uklapa se u sve otvorenije razgovore poznatih muškaraca o problemima o kojima se nekoć rijetko govorilo. Dwayne Johnson ranije je javno govorio o depresiji, Ryan Reynolds o anksioznosti, a princ Harry o traumi nakon smrti majke Diane. Takva priznanja sve češće pokazuju da ni slava, novac i uspjeh nisu zaštita od psihičkih problema.

Prijateljstvo s Aniston

Dok se Pitt pokušava nositi s vlastitom prošlošću, posljednjih mjeseci ponovno se piše i o njegovom odnosu s Jennifer Aniston.

SPORNA VINARIJA Pitt pobjeđuje u pravnoj bitci s Angelinom Jolie oko vinarije?
Pitt pobjeđuje u pravnoj bitci s Angelinom Jolie oko vinarije?

Prema pisanju Daily Maila, bivši supružnici navodno su obnovili prijateljstvo, a Pitt je tijekom snimanja serije "The Morning Show" navodno nekoliko puta dolazio na set i ručao s Aniston u njezinoj prikolici.

Izvori tvrde da su njihovi susreti bili isključivo prijateljski, iako je sama činjenica da se ponovno druže izazvala velik interes javnosti. Jedan izvor čak je tvrdio da je Aniston među rijetkim osobama kojima Pitt u potpunosti vjeruje.

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