Brad Pitt se povlači? Ostario sam, više volim biti iza kamere

Hoće li Brad Pitt (55) doista odstupiti od Hollywooda? Tijekom posljednjih nekoliko godina, slavni glumac umjesto da privlači pozornost, fokusirao se na obiteljski život i rad na projektima.

- Stojim iza kamere na produkcijskoj strani i uživam u tome, ali radim sve manje i manje. Vjerujem da je ovo stvarno posao za mlađeg muškarca. Ne mislim da nema značajnih dijelova za starije likove već samo osjećam da je to prirodno. Postoji prirodna selekcija za sve - rekao je Pitt za magazin GQ.

Glumac navodi kako je znatiželjan kada je riječ o streaming uslugama kao što su Netflix i Hulu te da ga zanima kakva će biti budućnost filma.

- Stvarno cijenim streaming usluge zbog toga što pružaju sve više kvalitetnih usluga. Ta činjenica ukazuje na to da ima mnoštvo talentiranih ljudi - objašnjava Brad, ponovno ukazujući kako treba pružiti priliku mlađima.

Brad Pitt postao je slavan sredinom devedesetih godina, a 2014. je dobio Oscara za '12 godina ropstva'. Kasnije ovog mjeseca, Pitt se vraća na veliki ekran u vrlo očekivanom filmu Quentina Tarantina, 'Once Upon a Time In Hollywood'.

