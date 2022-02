Holivudski glumac Brad Pitt (58) ponovno je u problemima. Njegova zaklada 'Make it Right' izgradila je stotinjak lijepih, ali neadekvatnih kuća u New Orleansu. Trebale su postati domovi ljudi čije su kuće stradale tijekom razornog uragana Katrina, no čini se kako ipak ništa od toga. Velika većina nedavno izgrađenih kuća ima pregršt nedostataka. Stvara se plijesan, napali su ih termiti, drvo je istrulilo te su često poplavljene pa su mnogi stanovnici podnijeli tužbe.

Najmanje šest kuća ograđeno je daskama i napušteno. Stanovnici su u strahu za svoje zdravlje zbog konstrukcijskih grešaka na njihovim kućama, no zaklada njihove probleme nije riješila. Da tragedija, bude još veća, ona više ne postoji. Urbani geograf Judith Keller pratio je njezin rad od 2018. godine. Stanari su pokušali nagovoriti gradsko vijeće New Orleansa da pregleda kuće, no situacija se od tada pogoršala.

Kuće su sagrađene između 2008. i 2015. godine u povijesnoj crnačkoj četvrti New Orleansa, Lower Ninth Wardu. U toj četvrti uglavnom živi stanovništvo s nižim prihodima. Cijena kuća iznosila je oko 150 tisuća dolara, a zaklada 'Make it Right' na njihovu je izgradnju potrošila oko 26,8 milijuna dolara. Planirali su stvoriti ekološki održive domove sa solarnim panelima te energetski učinkovitim sustavom grijanja i hlađenja.

Zaklada je kao svoju misiju navela poboljšanje dizajna i uvjete pristupačnog stanovanja te izgradnju kuća na najbolji mogući način. Nekolicina tih kuća nije stara ni deset godina, a samo je njih šest ostalo u relativno dobrom stanju. Većina ih je djelomično popravljena ili potpuno obnovljena zbog konstrukcijskih problema.

Mnogim kućama nedostajale su osnovne stvari poput žljebova za kišnicu i vodootporne fasade. Bez toga, jedna građevina ne može izdržati suptropsku klimu i obilne oborine u New Orleansu. Srušene su dvije kuće zbog ozbiljnih problema s plijesni.

Brad Pitt, koji je preuzeo zasluge za pokretanje zaklade 2007. godine bio je i dalje naveden kao član odbora 2018. godine. Njegovi su odvjetnici izjavili da ga se ne može tužiti zbog propusta kod izgradnje, no sud je 2019. odlučio kako je on ipak odgovoran jer je osnivač zaklade i jedan od njegovih glavnih prikupljača sredstava.

Unatoč svim lošim iskustvima, neki stanovnici izjavili su da i dalje vjeruju da je osnivač zaklade 'Make It Right' imao dobre namjere.

- Ne krivim Brada Pitta - izjavio je jedan od njih.

- Imao je viziju izgraditi jeftine kuće i vratiti ljude u Lower Ninth Ward - dodao je drugi.