Brad se teško nosio s pritiskom slave, tajno je pušio marihuanu

Glumac Brad Pitt (56) osim što se proslavio mnogobrojnim ulogama, postao je zvijezda filma 'Bilo jednom u Hollywoodu'. U intervjuu za New York Times rekao je kako mu je nakon svih velikih uspjeha u devedesetim bilo previše neugodno.

- Veći dio vremena proveo sam skrivajući se i pušeći marihuanu. Bilo mi je previše neugodno zbog sve te pažnje - rekao je glumac koji je u to vrijeme glumio u filmovima poput ‘Intervju s vampirom’ iz 1994., ‘Sedam’ iz 1995. i ‘Klub boraca’ iz 1999. Međutim, kasnije je prestao s tom praksom jer je shvatio kako je došao do trenutka kad se osjećao kao da je u zatvoru.

- Sada izlazim i živim, a ljudi su uglavnom prilično 'cool' - dodao je. Prestao se skrivati kad je shvatio da može drugima pomoći da se osjećaju dobro kroz njegove filmove.

- Ne pokušavam reći da netko treba biti prebrisan mojom veličinom, nego imam priliku uljepšati nekome dan. To je rijetkost - zaključio je.

Veći dio svog života Brad je bio u vezama pa se odlučio posvetiti sebi i stvarima koje prije nije mogao činiti. Nakon razvoda od holivudske zvijezde Angeline Jolie (45) je smršavio, počeo je jesti zdravije i ne pije više alkohol. Neko vrijeme navodno nije imao ni seksualne odnose s ženama kako bi u potpunost razbistrio svoje misli.

Brad Pitt i dalje je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda. Zaradio je odlične kritike za svoju ulogu snažnog i odanog Cliffa Bootha u svim povratničkom filmu 'Once Upon a Time in Hollywood'. To je bio njegov povratak na filmski set nakon dvije godine tijekom kojih se borio s alkoholizmom.

