Mnoge slavne dame okupile su se kraj modne piste ispod Eiffelova tornja. Pozornost su privlačile prozirne kombinacije
Bradavice su 'IN'! Slavne dame prošetale su se bez grudnjaka na pariškom Tjednu mode
Spektakl, odvažne kombinacije i slavna lica svaku su reviju na Tjednu mode u Parizu i u utorak pretvarali u modni događaj. Među najzapaženijim trendovima istaknula se prozirna čipka. Činilo se da je pola uzvanica odlučilo pokazati koliko daleko može ići igra između otkrivenog i skrivenog.
Čipka se nosila bez suvišnih slojeva, preko minimalističkih komada ili kao gotovo potpuno prozirna haljina. Zoe Saldana birala je profinjeniju verziju trenda. Imala je usku haljinu do koljena s naramenicama, a ispod se vidjelo crno donje rublje.
Rosie Huntington-Whiteley spojila je senzualnost i eleganciju, a kroz njenu se haljinu jasno vidjelo da nema grudnjak.
Zoe Kravitz ostala je vjerna prepoznatljivome minimalističkom stilu. A Amber Valletta dokazala je da prozirni materijali mogu izgledati sofisticirano i bez pretjeranog naglašavanja.
Za čipku se nije odlučila Rihanna, ali nije ostala ništa manje upadljiva. Svjetska glazbena i modna zvijezda stigla je na Paris Fashion Week i već prvog dana privukla veliku pozornost. Rihanna je bila na reviji Matières Fécales za proljeće 2027., a za tu je priliku odabrala vrlo dojmljivu kombinaciju.
Vogue piše da se pojavila u dramatičnom dvodijelnom kompletu brončanog tona koji je, zahvaljujući teksturi i pokretu, bio sve samo ne klasično poslovno odijelo. Na jednu je reviju stigla s dijamantnim nakitom čija se vrijednost procjenjuje na oko milijun dolara (oko 882.000 eura) - i nosila ga je oko gležnja. Uza sve to, počele su kružiti glasine da je opet trudna.
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