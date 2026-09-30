Bradavice su 'IN'! Slavne dame prošetale su se bez grudnjaka na pariškom Tjednu mode

Spektakl, odvažne kombinacije i slavna lica svaku su reviju na Tjednu mode u Parizu i u utorak pretvarali u modni događaj. Među najzapaženijim trendovima istaknula se prozirna čipka. Činilo se da je pola uzvanica odlučilo pokazati koliko daleko može ići igra između otkrivenog i skrivenog.

Čipka se nosila bez suvišnih slojeva, preko minimalističkih komada ili kao gotovo potpuno prozirna haljina. Zoe Saldana birala je profinjeniju verziju trenda. Imala je usku haljinu do koljena s naramenicama, a ispod se vidjelo crno donje rublje.

Foto: Laurent VU/SIPA

Rosie Huntington-Whiteley spojila je senzualnost i eleganciju, a kroz njenu se haljinu jasno vidjelo da nema grudnjak.

Foto: Laurent VU/SIPA

Zoe Kravitz ostala je vjerna prepoznatljivome minimalističkom stilu. A Amber Valletta dokazala je da prozirni materijali mogu izgledati sofisticirano i bez pretjeranog naglašavanja.

Foto: Reuters/

Za čipku se nije odlučila Rihanna, ali nije ostala ništa manje upadljiva. Svjetska glazbena i modna zvijezda stigla je na Paris Fashion Week i već prvog dana privukla veliku pozornost. Rihanna je bila na reviji Matières Fécales za proljeće 2027., a za tu je priliku odabrala vrlo dojmljivu kombinaciju.

Vogue piše da se pojavila u dramatičnom dvodijelnom kompletu brončanog tona koji je, zahvaljujući teksturi i pokretu, bio sve samo ne klasično poslovno odijelo. Na jednu je reviju stigla s dijamantnim nakitom čija se vrijednost procjenjuje na oko milijun dolara (oko 882.000 eura) - i nosila ga je oko gležnja. Uza sve to, počele su kružiti glasine da je opet trudna.