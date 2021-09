Najnovija biografija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona (43) otkriva nove detalje njegova odnosa sa 25 godina starijom suprugom Brigitte Macron (68).

Autorica je francuska novinarka Gaël Tchakaloff (49), koja se se sprijateljila s Macrovima 2016. godine, a pomno ih je pratila tijekom posljednjih godinu i pol dana te napisala biografiju "As Long as We're Together".

Biografija, koja još uvijek nije službeno autorizirana od strane predsjednika i njegove supruge, sadrži njihove citate te ih portretira kao par koji sve radi zajedno i koji se boji raditi bilo što bez znanja onog drugog, piše Daily Mail.

Autoricu u knjizi otkriva kaku ju je 'fascinirala' njihova ljubavna priča, također navodi da francuski predsjednik zove svoju suprugu svakih sat i pol te da je ona njegova osoba od najvećeg povjerenja.

Anonimni izvori bliski predsjedničkom paru također su progovorili o njihovoj snažnoj vezi te otkrili da je Brigitte isključivo posvećena suprugovu uspjehu.

Zbog velike razlike u godinama Brigitte se već navikla na šale na njezin račun, a glasine o tome kako je njihova veza samo pravan za Macronovu homoseksualnost je nakon predsjedničkih izbora opovrgnuo izvor blizak paru.

- Pravi su par i iznimno su bliski - rekao je izvor, dodajući kako Macron ustvari 'želi samo svoju mamicu'.

- Imaju zajednički raspored te iz minute u minutu znaju što onaj drugi radi. Uvjereni su da njihova veza poboljšava njihovu individualnost. Predsjednik odlazi u krevet nakon razgovora sa ženom koja je zaljubljena u njega. Ona ponekad drijema i uopće ne čuje što joj govori, ali većinu vremena ona ga čeka - samo su neke od pikanterija koje je iznijela u knjizi.

- Oboje su iznimno inteligentni, povezani na različitim razinama te, uz sve to, i dalje jako zaljubljeni. Oboje vole knjige i čitanje i njihov pristup životu baš je takav. Kada razgovarate s Brigitte ili Emmanuelom, njihov govor prepun je literarnih aluzija. Moja knjiga nije politička knjiga, već knjiga o ljubavi. Kada bih ih vidjela zajedno, a viđala sam ih često, uvijek su se dodirivali i ljubili u obraz -otkrila je autorica knjige.

- Pričaju kada i koliko mogu, danju i noću. Njezin se ured nalazi u ženskom krilu prizemlja Elizejske palače, a njegov je na prvom katu pa se često viđaju - navodi autorica.

Premda je Macron blizak sa svojom majkom, više puta se kroz knjigu provlači majčinska uloga Brigitte prema suprugu. Spisateljica ističe da Macronova mama i Brigitte, koja je tri godine mlađa od svekrve, imaju prijateljski odnos.