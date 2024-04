Bralić otkrio zašto se njegovo ime nalazi ispred klape Intrade

'Zora bila', 'Croatio iz duše te ljubim', 'Samo more nosim ja u duši', 'Ne mogu te prestat jubit'...samo su neki od hitova Tomislava Bralića i klape Intrade, naše najpopularnije klape koja iduće godine slavi velikih 40 godina postojanja. Gostujući u Special Happy Showu Tomislav je slušateljima Happy FM-a otkrio zašto je njegovo ime istaknuto, ali i zašto su klape posljednjih godina postale sve popularnije, te kako je bilo surađivati s velikim Oliverom Dragojevićem.

Kada su davne 1985. krenuli, nisu ni slutili gdje će sve ponijeti klapsku pjesmu, ime svojega Zadra, Hrvatske, kako će publika pjevati s njima po sportskim dvoranama i stadionima diljem Hrvatske i svijeta.

- Stvarno, iduće godine će biti 40 godina klape Intrade. Brzo je sve pošlo jer smo puno toga napravili na puno mjesta bili, puno koncerata, puno pjesama, albuma, puno ljudi dobrih smo upoznali. To je najveće bogatstvo klape Intrade. Nema većeg bogatstva, eto, u klapi smo prijatelji, braća, kumovi, jednostavno ne prođe dan da se ne čujemo i da ne kažemo di smo, što ćemo, kada ćemo, ima li što novo… Ponosan sam što je to tako i što klapa toliko traje - rekao je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

- Koja su vremena bila bolja? Kada je bilo lakše? - upitao je svoga gosta voditelj Elvis Mehičić. 'Kada si mlađi uvijek je bolje', uzvratio je spremno omiljeni specifični baritonski glas. Slušateljima Happy FM-a Tomislav je otkrio kako i zašto je došlo do izdvojene pozicije njegovog imena i prezimena ispred Klape Intrade.

'Je li to na pola puta neka solo karijera, a opet s druge strane se ne možete odreći klape?'

- Je, tako je, dobro si rekao. Solo karijera je moja krenila 1993. Ja sam kao Tomislav Bralić nastupio na Zadarskom festivalu s pjesmom 'Ne znam što me tebi vuče'… iduće godine sam išao na Melodije Jadrana, pjesma 'Cvita'…tako je bilo sve do 2000., 2001. ja sam nastupao solo kao Tomislav Bralić na svim festivalima…Klapa Intrade je postala popularna s pjesmom 'Croatio iz druše te ljubim' 2006. kada se dogodio Poljud gdje su sve klape nastupale. Onda je nama krenulo, tamo su svi čuli za nas. Do tada smo bili onako zadarska klapa, dalmatinska klapa, a nakon toga Poljuda čuo je cijeli svijet za nas. Kada smo postali popularni, onda smo pjevali i sve te pjesme koje sam ja izvodio na festivalima, tim Šibenskim, Zadarskim i Splitskim. I onda normalno, da se zna da su to te pjesme koje sam ja tada pjevao. Ali, kako si rekao u uvodu, ja sam uvijek bio s Klapom Intrade i oni uz mene, ali na tim festivalima ja sam desetak godina nastupio solo - ispričao je.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Otkrio je i zašto su klape posljednjih godina sve popularnije.

- Znate, ne možeš pjevati dva, tri sata u Ljubljani, Čakovcu a cappella. Možeš, ali će biti sto, sto pedeset ljudi na koncertu. Mi smo i to radili. Imali smo koncerte i po Austriji, i po Njemačkoj, i po Italiji, ali to je bilo, ono, sto pedeset, dvjesto ljudi. A sada kada pjevamo ove pjesme je to dvije, tri tisuće ljudi, jer si jednostavno komercijalniji i ljudi vole pjevati refrene s nama Zalutali pogled, Nije meni nikad dosta,...Croatio iz duše te ljubim - kaže.

Veliki prijatelj klape bio je i nezamjenjivi Oliver Dragojević.

- Da, to je čovjek koji je bio pridruženi član klape Intrade. To je čovjek koji je kada god smo ga zvali on se odazvao našem pozivu. To je čovjek koji je najviše pomogao Klapi Intrade. Ja sam ponosan na duet koji imamo s njim Škrinja ljubavi. Bili smo u konobi, pokazao sam mu pjesmu, on je rekao – Neka ti to Coce otpjeva. Ma ne može Coce, ja kažem, dobar je Coce, ali bolje ćeš ti…Tako je nastala pjesma, najbolja naša, na koncertima se pjeva uvijek i dan-danas. To je Oliver koji je s nama bio uvijek i u Sloveniji, gdje smo ga zvali, dolazio je igrati s nama na buće, na karte, s kojim smo dijelili pozornice po cijeloj Hrvatskoj, velika, velika mu hvala - rekao je Bralić.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM