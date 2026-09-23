'Brangelina' 10 godina nakon razvoda: Djeca mijenjaju svoja prezimena, Pitt ima novu ljubav

Angelina Jolie je prije deset godina predala zahtjev za razvod od Brada Pitta. Nekoć su bili najslavniji par u svijetu Hollywooda, a danas su u potpuno različitim životnim fazama. Posljedice burnog razlaza "Brangeline" obitelj osjeća i danas, a nizbrdo je sve krenulo 14. rujna 2006. nakon privatnog leta kada su Jolie i Pitt putovali sa svoje šestero djece.

Do tog trenutka njihova je veza u javnosti ostavljala sasvim drukčiji dojam. Angelina i Brad zajedno su putovali svijetom, snimali filmove i u intervjuima otvoreno govorili o međusobnom poštovanju. Nakon njihova vjenčanja 2014. Jolie je brak opisivala kao zajedničku odluku cijele obitelji da potvrdi život koji su već izgradili, dok je Pitt godinu poslije, tijekom promocije filma "By the Sea" hvalio svoju suprugu.

- Odlučna je, nevjerojatno intuitivna i britka poput noža, a moram priznati i vrlo seksi dok radi svoj posao. Povjerio bih joj vlastiti život - govorio je Pitt onda za People.

Zbog toga je njihov nagli razlaz izazvao golemo zanimanje javnosti. Nakon vijesti o razvodu pojavili su se navodi o incidentu u privatnom zrakoplovu i Pittovu ponašanju prema jednom od djece. FBI je proveo istragu, kao i nadležna služba za zaštitu djece u Los Angelesu, a istrage nisu rezultirale utvrđivanjem zlostavljanja niti podizanjem optužnice protiv glumca.

62nd Cannes Film Festival - Inglourious Basterds Screening | Foto: /Press Association/PIXSELL

Ljudi bliski bivšem paru danas tvrde kako je slika skladne obitelji koju je javnost godinama gledala bila znatno jednostavnija od stvarnosti. Iz Pittova kruga navode kako su problemi postojali godinama prije razvoda, dok izvori bliski Jolie ističu da je glumica dugo izbjegavala javno govoriti o pojedinostima raspada braka kako ne bi javno napadala oca svoje djece.

- Dostojanstveno je šutjela čak i dok su je napadali iznoseći neistinite informacije - komentirao je jedan Angelinin prijatelj američkim medijima.

Pitt je nakon prekida otvoreno govorio o problemima s alkoholom. U intervjuu za GQ Style 2017. rekao je da je prestao piti nakon što je shvatio da više ne želi tako živjeti.

- Jednostavno sam dotjerao stvari do krajnjih granica. Morao sam se na neko vrijeme odmaknuti od svega. Iskreno, mogao sam nadmašiti Rusa u ispijanju njegove vlastite votke. Bio sam pravi profesionalac. Bio sam vraški dobar u tome - rekao je Pitt 2017. godine u intervjuu za GQ. Ipak, prekid veze nije označio kraj sukoba bivših supružnika. Uslijedila je dugotrajna pravna borba oko skrbništva, a potom i spor oko francuskog vinarskog imanja Château Miraval.

U međuvremenu su sva njihova djeca odrasla. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh te blizanci Vivienne i Knox danas su punoljetni, a posljednjih godina nekoliko djece prestalo je koristiti dvostruko prezime Jolie-Pitt ili je poduzelo pravne korake kako bi nosilo samo prezime Jolie.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Odnos djece s Pittom i dalje je osjetljiva tema. Izvor blizak glumcu tvrdi da između njega i djece trenutačno postoji vrlo malo komunikacije te situaciju opisuje kao tragičnu. Njegov krug udaljavanje djece povezuje s navodnim utjecajem njihove majke.

- Ovo je posljedica dugogodišnjeg nastojanja da se djecu otuđi od jednog roditelja. To je nevjerojatno tužna stvarnost, ali nije iznenađujuća nakon godina tijekom kojih je jedan roditelj koristio djecu kao oružje protiv drugoga, ne mareći za posljedice - komentirao je izvor za People.

S druge strane, ljudi bliski Jolie odbacuju takvu interpretaciju i tvrde da javnost ne zna cijelu priču. Za Jolie je proteklo desetljeće, prema ljudima iz njezina okruženja, bilo iznimno teško. Posljednjih godina sve otvorenije govori o osjećaju da ponovno pronalazi vlastitu snagu. Govoreći o filmu "Couture", kazala je kako joj se "borbeni duh" napokon vraća.

- Na neko sam ga vrijeme izgubila. Život me pomalo slomio, ali sada mi se taj borbeni duh vraća, ponajviše zahvaljujući mojoj djeci, koja su sada starija i potiču me da ga ponovno pronađem - rekla je Jolie za Variety.

Foto: Gregorio Binuya

Istodobno se priprema za veliku životnu promjenu. Nakon godina provedenih u Los Angelesu stavila je na prodaju svoje kalifornijsko imanje, nekadašnji dom legendarnog redatelja Cecila B. DeMillea. Vrijeme želi više posvetiti putovanjima, međunarodnom humanitarnom radu i aktivnostima povezanima s Kambodžom, gdje je godinama uključena u projekte zaštite okoliša i razvoja lokalnih zajednica.

Jolie je također govorila o želji za većom povezanošću s ljudima i povratkom aktivnijem životu izvan Hollywooda. Nakon što su i njezina najmlađa djeca postala punoljetna, kaže da je ponosna na činjenicu što su izrasli u samostalne osobe. Svoju roditeljsku filozofiju opisuje jednostavno: roditelj treba pružiti podršku, ali istodobno paziti da djetetu ne stoji na putu dok ono gradi vlastiti život.

Njezina filmska karijera posljednjih je deset godina bila selektivnija nego prije. Pojavila se u velikim projektima poput "Maleficent: Mistress of Evil" i Marvelovih "Eternalsa", a ulogom operne dive Marije Callas u biografskom filmu "Maria" ponovno je privukla veliku pozornost. Nastavila je raditi i iza kamere te se sve više okreće projektima koji joj omogućuju spajanje glume, režije i međunarodnog angažmana.

Brad Pitt također je nastavio uspješnu holivudsku karijeru. Osvojio je Oscara za sporednu ulogu u filmu "Once Upon a Time in Hollywood", a potom glumio u nizu velikih projekata, među kojima su "Ad Astra", "Bullet Train" i "F1". Profesionalno nastavlja surađivati s istaknutim redateljima i razvijati nove filmske projekte.

Promijenio se i njegov privatni život. Posljednjih nekoliko godina u vezi je s dizajnericom nakita Ines de Ramon, a ljudi iz njegova okruženja tvrde da mu je taj odnos donio stabilnost i emocionalnu podršku. Pitt je u novijim intervjuima govorio i o teškim razdobljima kroz koja je prolazio zbog obiteljskih okolnosti te o svojem odnosu prema alkoholu.

Iako je njihov razvod formalno okončan u prosincu 2024., Jolie i Pitt još nisu zatvorili sva zajednička poglavlja. Jedno od najvažnijih otvorenih pitanja ostaje Château Miraval, francusko imanje i vinarija koje su nekoć zajedno posjedovali.

Nakon što je Jolie 2021. prodala svoj vlasnički udio tvrtki povezanoj sa Stoli Groupom, Pitt je pokrenuo tužbu tvrdeći da je prodajom prekršen njihov raniji dogovor prema kojem nijedna strana nije trebala prodati svoj dio bez pristanka druge. Jolie je odgovorila protutužbom i osporila njegov prikaz događaja. Pravni spor nastavio se oko poslovne dokumentacije, privatnih poruka, iskaza i drugih dokaza.