Branka Lustiga nema već godinu dana: Preživio je Auschwitz, osvojio je dva Oscara i Emmyja

U svojoj karijeri dobio je niz značajnih međunarodnih priznanja i dugo godina je bio aktivan u Hollywoodu. Ondje je sudjelovao u radu Akademije filmskih umjetnosti i znanosti kao član Odbora za nominacije

<p>Filmski producent i velikan<strong> Branko Lustig</strong> preminuo je na današnji dan prije godinu dana u 88. godini u Zagrebu. Radio je na brojnim domaćim i holivudskim filmovima, a osvojio je dva Oscara; 1993. za 'Schindlerovu listu' <strong>Stevena Spielberga</strong> (73) i 2000. za 'Gladijatora' <strong>Ridleya Scotta </strong>(82).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Branko Lustig</strong></p><p>Rodio se u Osijeku 1932. godine. Zbog židovskog podrijetla je tijekom Drugog svjetskog rata (1939.-1945.) bio zatočenik zloglasnih koncentracijskih logora Auschwitz i Bergen-Belsen. Dakle, kao dijete preživio je strahote koncentracijskog logora Auschwitz. Većina članova njegove obitelji nestala je u koncentracijskim logorima diljem Europe, uključujući i njegovu baku, koja je ubijena u plinskoj komori i oca, koji je ubijen u Čakovcu.</p><p>Nekako je uspio preživjeti sve strahote logora, a na dan kad je oslobođen, imao je samo 30 kilograma. Sve to iskustvo koje je Lustig imao o logorima 'ugrađeno' je u 'Schindlerovu listu' - tako je pomogao uvjerljivo prikazati scene iz koncentracijskih logora.</p><p>Logor je preživio zbog puke slučajnosti. SS-ovi čuvari logora čudesno su povjerovali tvrdnji njegove majke da on ima 16 godina, a imao je samo 10. To je bio minimum ispod kojega nacisti djecu nisu slali direktno u plinske komore kako bi ih pobili skupa s nemoćnim odraslima, nego su ih tjerali na ropski rad. Zbog toga je Branko preživio i završio u rudniku.</p><p>Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 1955. godine. Iste godine je započeo karijeru u Jadran filmu. Angažirao se na gotovo svim inozemnim filmskim produkcijama na području bivše Jugoslavije. Bio je upravitelj lokacije, asistent režije, asistent produkcije i producent, a u nekoliko je filmova odigrao i manje uloge.</p><p>Preselio se u SAD 1988., gdje je nastavio graditi filmsku karijeru, većinom kao producent. Osim dva Oscara, dobio je i Emmyja za mini-seriju 'Drug Wars: The Camarena Story'.</p><p>Dugo godina bio je aktivan u Hollywoodu, gdje je sudjelovao u radu Akademije filmskih umjetnosti i znanosti kao član Odbora za nominacije. Prije sedam godina vratio se u Zagreb, a sedam mjeseci prije smrti proglašen je počasnim građaninom Zagreba. </p><p>U svojoj karijeri dobio je niz značajnih međunarodnih priznanja. Predsjednik Francuske mu je 2014. dodijelio Odličje Viteza reda umjetnosti i književnosti, a iste je godine uvršten među 50 najboljih svjetskih filmskih producenata svih vremena, kao 29. na listi uglednog časopisa The Daily Beast.</p>