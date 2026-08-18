Branko Đurić Đuro: Obitelj i ja malo dođemo u glamur pa onda ponovno odemo na selo...

Četvrti dan 32. Sarajevo film festivala, u ponedjeljak, otvorio je jednu zanimljivu priču iz prošlosti. Rodrigo Sorogoyen (44) vratio se u grad u kojem je prije 17 godina, tad tek izašao iz filmske škole, odlučio osnovati vlastitu produkcijsku školu. Ovoga puta u Sarajevo je stigao kao jedan od najcjenjenijih španjolskih redatelja i održao masterclass pred festivalskom publikom. Kasnije su se projekcije preselile u Narodno pozorište i ljetna kina, a navečer su se crvenim tepihom prošetale ekipe filmova 'Koke', 'Testament' i 'Čežnja'.

U Narodnom pozorištu održana je međunarodna premijera filma '17' redateljice Kosare Mitić, dok je film 'Svaki put' Sandre Wollner imao regionalnu premijeru nakon prikazivanja u Cannesu. Publika je u programu Open Air gledala i 'Nema dobrih muškaraca', a u UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad prikazan je 'Koke' Igora Jelinovića. Tijekom dana održan je i panel o filmu 'Svadba', na kojemu su sudjelovali Igor Šeregi, Ivan Kelava, Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac. Crvenim tepihom četvrtog dana festivala prošetao se i Branko Đurić Đuro, ovoga puta u društvu ekipe filma 'Čežnja' redatelja Sebastiana Chondrokostasa.

Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom četvrtog dana 32. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevskoga glumca s ljubljanskom adresom, producenta i glazbenika te suvlasnika zagrebačkog kazališta Luda kuća ovih su dana snimili i s obitelji. Na otvorenje Festivala stigao je sa suprugom, slovenskom glumicom Tanjom Ribič, i mlađom kćeri Elom, dok se njihova starija kći, glumica Zala Đurić, crvenim tepihom prošetala druge večeri.

- Obiteljski dolazak, dolazi cijela porodica Đurić. Ne svi odjednom, da ne bude šok. Mi smo ovdje preko brda, ustvari živimo s druge strane Trebevića. Onda dođemo malo, vidimo što vi radite ovdje u ovim svjetlima i glamuru, onda se vratimo na selo i kosimo travu, okopavamo, presvlačimo se u autu. Meni je najviše stresno jer ja moram dovozit'. Sad kad smo dolazili ovdje, ja sam morao voziti jako polako da moja žena i moja kći mogu nalakirat' nokte - našalio se Đuro za 'IN magazin'.

Đuro je u Sarajevu rođen, a s Tanjom je više od tri desetljeća. Upoznali su se početkom 90-ih u Sloveniji, kad je gostovao u kazalištu u kojem je ona radila. Vjenčali su se 1998., a matičarka im je bila Vika Potočnik, tadašnja gradonačelnica Ljubljane. Zajedno su podigli kćeri Zalu i Elu, a iz prvog braka Đuro ima i sina Filipa.

Za Đuru ovogodišnji Sarajevo film festival još ne završava. Festival će zatvoriti restaurirana verzija 'Ničije zemlje' Danisa Tanovića, filma u kojemu je odigrao jednu od glavnih uloga i koji ove godine obilježava 25 godina od nastanka. Svjetsku premijeru film je imao 2001. u Cannesu, gdje je nagrađen za najbolji scenarij, a iste je godine prikazan na Sarajevo film festivalu, na kojemu je osvojio Nagradu za najbolji film i Nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha, koji je vrhunac dosegnuo 2002. osvajanjem Oscara za najbolji film na stranom jeziku.

Festival nisu propustila ni velika imena svjetske kinematografije, poput meksičkoga glumca Diega Lune i britanske glumice Emily Watson. A očekuje se dolazak i Woodyja Harrelsona. Svima njima, baš kao i Emiru Hadžihafizbegoviću, bit će uručena nagrada Počasno srce Sarajeva.

- To je velika nagrada jer nema značaj samo na Sarajevo film festivalu, nego je to veliko regionalno priznanje. Dosadašnji dobitnici Počasnog srca Sarajeva su Angelina Jolie, Morgan Freeman, Meg Ryan, Oliver Stone, Mickey Rourke, Robert De Niro, Steve Buscemi, Benicio Del Toro, Tim Roth... Ove godine, osim mene, dobitnici su Emily Watson, Diego Luna, Asghar Farhadi, ali i moj omiljeni holivudski glumac Woody Harrelson. Vrlo sam sretan što ću se sa svim tim ljudima pojaviti na pozornici i primiti svoju nagradu - rekao nam je Hadžihafizbegović.

Istaknuo je kako ta nagrada ne pripada samo njemu, već i nizu vrijednih ljudi koji su ga tijekom karijere okruživali.

- Jako sam ponosan na nagradu i dijelim je sa svim ljudima koji su bili u mojoj blizini dok je kamera radila. Od 1981. godine, kad sam snimio svoj prvi film s Emirom Kusturicom, pa iduće 42 godine i kroz 72 igrana filma. Film je kolektivan posao, a za rad na njemu bitan je i vozač koji te dovede na set, čovjek koji radi catering, čistačica koja nakon snimanja čisti prostorije snimanja... Bez ikakve patetike, ali nagradu dijelim sa svakim čovjekom koji je bio u mojoj blizini dok sam radio. Film je mehanizam u kojem ako jedan šaraf ne štima, pokvari se cijeli sat, makar bio najbolji na svijetu. Stoga zahvaljujem svima njima - rekao je skromno.

Tepihom su se ovih dana prošetali i njegovi kolege i kolegice, glumci Goran Bogdan, Ivana Roščić, Marija Škaričić, Goran Navojec...

- Ja sam počeo dolaziti u Sarajevo još dok nisam bio na Akademiji, dok sam dolazio kao klinac, zaljubljenik u film. Još mi taj dojam Sarajevo ostavlja, što mislim da je najbitnija stvar od svega - prisjetio se Bogdan za 'IN magazin'.

- Nisam dugo bila u Sarajevu. To je neki stvarno moj festival otpočetka, kad sam tek počela radit' ovaj posao profesionalno. Neka prva događanja su se za mene događala tu, tako da mi je stvarno drago što sam tu - dodala je Škaričić.