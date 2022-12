Brat Macaulaya Culkina glumio je dječaka s naočalama u 'Sam u kući', sad je cijenjeni glumac

Pogledao sam ga sto puta, ali dosaditi ne može nikada. Je li Božić uopće Božić ako ne pogledamo 'Sam u kući'?, pitali su se obožavatelji spomenutog filma. U njemu glavnu ulogu ima Kevin, kojeg igra Macaulay Culkin (42), ali u prvom i drugom nastavku upoznali smo i Kevinova bratića Fullera McCallistera, kojeg je igrao Kieran Culkin (40), Kevinov mlađi brat u stvarnosti. Zbunjen je, mokri u krevet, nosi velike naočale...

Foto: YouTube/Screenshot

Ipak, uloga u filmu 'Sam u kući' donijela mu je veliku popularnost, iako su mu to bile prve uloge. Nakon toga nije dobivao zapažene uloge neko vrijeme, a i prihvaćao je neke koje nisu bile 'bajne', ali trud se isplatio s vremenom pa sad snima za HBO. Možemo ga gledati u hit seriji 'Nasljeđe', za čiju je ulogu bio nominiran za Zlatnog globusa, a igrao i u seriji 'Fargo' Ryea Gerhardta.

Snimao je i u filmu 'Ona e sve to', 'Boemski dani'... Na neko vrijeme je uzeo pauzu od filma i posvetio se kazalištu, a onda se ponovno vratio malim ekranima.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Kako je jednom prilikom Kieran rekao, tijekom snimanja filma 'Sam u kući' nije uopće shvaćao da njegov brat ima glavnu ulogu.

- Nisam znao o čemu je film i onda kad sam ga pogledao, bilo je to totalno osvježenje i novi film. Sve mi je imalo smisla kad sam ga pogledao. Sjećam se da sam u kinu gledao premijeru i da sam umirao od smijeha i rekao: 'Oh, to ima smisla, zato je Mac bio na setu cijelo vrijeme' - pojasnio je Kieran.

Foto: PROMO/kolaz

Što se tiče njegova privatna života, Fuller je u braku s Jazz Charton (34) i imaju dvoje djece. Vjenčali su se 2013. godine.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

