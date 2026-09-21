Brat pokojne princeze Diane tvrdi: 'Aferom s Dodijem htjela je drugog učiniti ljubomornim'

U memoarima 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra' brat pokojne princeze Diane piše i o Dodiju Al-Fayedu s kojim je Diana navodno bila u vezi neposredno prije prometne nesreće u Parizu u kojoj su oboje poginuli. Grof Charles Spencer žali što Dodija nije spomenuo u govoru na Dianinom pogrebu, iako je prvotno htio. U memoarima hvali Dodija jer je bio dobar prema Diani te piše kako posljednje fotografije njih dvoje pokazuju njihovu 'nježnu razigranost'. No, Spencer smatra kako je ljetna afera Diane i Dodija zapravo trebala učiniti ljubomornim Dianinog drugog udvarača.

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Posmrtni govor Charlesa Spencera na pogrebu njegove starije sestre kasnije je proglašen jednim od najvećih govora 20. stoljeća. U njemu je Dianu opisao kao 'samu bit suosjećanja, dužnosti, stila i ljepote', dodavši: 'Diljem svijeta bila je simbol nesebične ljudskosti'.

- U izvornoj verziji svog govora kratko sam spomenuo Dodija Al-Fayeda i zahvalio mu imenom što je Dianu učinio sretnom u njezinim posljednjim tjednima života. Nikada ga nisam upoznao, ali čuo sam da je bio dobar čovjek i da je bio dobar prema Diani. Sada vjerujem da sam pogriješio što sam njegovo ime uklonio iz govora. Trebao sam ga ostaviti u govoru, iako mislim da se njih dvoje najvjerojatnije ne bi vjenčali. Oduvijek sam osjećao da je afera s Dodijem proizašla iz Dianine želje da drugog muškarca, kojeg je snažno voljela, učini ljubomornim, napisao je Spencer, no nije naveo ime drugog muškarca. Britanski Daily Mail nagađa kako je riječ o kirurgu Hasnatu Khanu, o kojem je Diana navodno pričala prijateljima kao o savršenom muškarcu za nju.

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Earl Spencer također otkriva da Diana nije voljela Dodijeva oca, Mohameda Al-Fayeda, vlasnika robne kuće Harrods i nogometnog kluba Fulham, kojeg su nakon njegove smrti u 94. godini 2023. stotine žena optužile za seksualno nedolično ponašanje. Harrods je izdvojio više od 50 milijuna funti za nagodbe u odštetnim zahtjevima.

- S gađenjem mi je ispričala kako joj je Mohamed, rano u njezinoj vezi s Dodijem, prišao, stavio ruku na stražnjicu i stisnuo je, pritom rekavši lascivnim, sugestivnim tonom: 'A u Egiptu tast prvi ima pravo…', piše Spencer u knjizi. U razgovoru za BBC, grof je kazao kako njegova izjava da je kralj Charles par dana nakon Dianine smrti rekao da će princeza brzo biti zaboravljena, neće biti iznenađenje prinčevima Williamu i Harryju sugeriravši da ih je o tome ranije obavijestio.