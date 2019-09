Brena otkrila tajnu mladolikog izgleda: Volim popiti dobro vino

Pjevačica Lepa Brena (58) na pragu je šestog desetljeća, a nerijetko oduševljava obožavatelje fotografijama na društvenim mrežama. Zahvaljujući dobrim genima, zdravom načinu života, te svakodnevnim vježbanjem Brena je dobila titulu 'najseksi bake Balkana'.

Pjevačica je nedavno otkrila da zavidan izgled duguje i dobro isplaniranom režimu prehrane.

- Navečer jedem zobene pahuljice s lanenim sjemenom, kao i svježe maline i kupine. To mi je postala rutina - izjavila je Brena u razgovoru za Hit Informer. Kad ima vremena, pjevačica voli prakticirati jogu.

- Poslije jutarnje kave radim jogu. To me čini gipkom i daje mi elan. Izbacila sam mliječne proizvode. To je način ishrane koji vas čini sitim, a nije vam napuhnut trbuh i ne osjećate težinu u želucu - objasnila je Brena. Također, pjevačica preko dana ili navečer voli jesti ribu uz neko dobro vino.

Također, Brena je jednom prilikom ispričala kako se u njezin zdrav način života nikako ne uklapaju nastupi iza ponoći.

- Moram priznati da mi ne odgovaraju nova pravila po kojima nastupi počinju iza ponoći, to je nezdravo i ne znam čemu vodi. Nije mi jasno zašto zabave u noćnim klubovima počinju toliko kasno. Pokušat ću to izbjegnuti u budućnosti i zakazati svoje nastupe u terminima kada ljudi u njima mogu uživati bez remećenja sutrašnjih obaveza - dodala je 58-godišnja pjevačica.