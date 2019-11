Brenino bogatstvo: Bazen mi je više za ukras, a ne za brčkanje

Fahreta Živojinović, poznatija kao Lepa Brena (59) jedna je od najpoznatijih pjevačica regije. Brena je prije dvije godine, od prodaje 'Grand produkcije', račun podebljala za 93 milijuna kuna te tako postala jedna od najbogatijih na estradi.

Pjevačica sa suprugom Bobom Živojinovićem (56) već nekoliko godina živi na elitnom dijelu grada, točnije na Bežanijskoj kosi, a za RTL Exkluziv pokazala kako izgleda njezin luksuzni dom u Beogradu. Kaže kako njezin suprug Boba puno bolje kuha, a ona se nikada nije isticala i ne voli kuhati.

- Mama me naučila kuhati, to je bilo nešto obavezno. Sve sam morala znati, međutim, sve što mogu platiti ne želim raditi. Volim lijepo postavljen stol te da mi netko skuha i donese. Sve dok sam živa, moći ću si to priuštiti. Bolje mi je zaposliti neku lijepu kuharicu nego da gubim vrijeme na to što se pojede za pola sata. Ne trebam biti najbolja i sve raditi savršeno - rekla je pjevačica nedavno za srpske medije.

Vila ima tursku saunu, dva bazena, a uz glavnu kuću, Lepa Brena je sagradila i kuću za poslovni prostor u kojem su čak živjeli kandidati 'Zvezde Granda'. Kroz cijelu kuću dominiraju motivi zlatnih nijansi.

- Ja mislim da svi oni koji imaju bazene se više ne kupaju u tim bazenima - rekla je Brena za RTL i time priznala da se više voli 'brčkati' na plažama luksuznih destinacija koje obilazi sa suprugom Bobom.

Prošle godine, Lepa Brena i suprug Bobo kupili su novu vilu na Floridi za 1,5 milijun eura (oko 11 milijuna kuna). Kuća s pogledom na more ima tri spavaće sobe, tri kupaonice, dvije gostinjske sobe, a sadrži i teretanu, spa i bazen. Na renoviranje je Brena izdvojila 500 tisuća eura (oko 3,7 milijuna kuna).

Udio od prodaje 'Grand produkcije' dobio je i Saša Popović (64), nekadašnji harmonikaš 'Slatkoga greha'. Za oko 180 milijuna kuna prodali su američkoj SBB mreži najuspješniju diskografsku kuću Srbije.

Ostvarena su predviđanja proročice iz dvorišta, ali i ona Babe Vange, koja je Breni predvidjela brak s muškarcem u bijelom, veliku slavu i bogatstvo.

Brena je tako potvrdila status koji dugo uživa, a SBB mreža, uz samu diskografsku kuću, dobila je u vlasništvo i emisije “Grand show”, 'Grand paradu' i 'Narod pita'. Ova mreža je većinski vlasnik ugovora brojnih zvijezda Granda, ali i ugovora oko 200 pjevača. Među njima su Aca Lukas (50), Jelena Karleuša (40), Mile Kitić (67), Ana Bekuta (59), Rada Manojlović (33), Darko Lazić (27).

