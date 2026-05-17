Britanac obradio "Andromedu" i izazvao lavinu komentara: Poslušajte kako zvuči...

U jeku eurovizijske groznice koja je pratila natjecanje 2026. godine, jedan je video na TikToku privukao posebnu pažnju hrvatske publike. Britanac Bradley Jay objavio je svoju interpretaciju hrvatske pjesme "Andromeda", prevevši je na engleski jezik i izvevši je u jedinstvenom a cappella aranžmanu. Njegov trud, dio serijala u kojem obrađuje eurovizijske pjesme, pogledan je više od 300 tisuća puta, no ono što je uslijedilo u komentarima pokrenulo je zanimljivu raspravu o prijevodu, umjetničkoj slobodi i dubini originalnih stihova.

Video prikazuje Jaya u višeslojnoj izvedbi, gdje njegov glas stvara dojam cijelog zbora dok pjeva stihove poput "Take me as yours now Queen of this land" i "Lead me to the stars". S iscrtanim simbolima na licu i emotivnim nastupom, Jay je pokušao prenijeti snagu pjesme kojom je grupa Lelek predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Beču. "Andromeda", opisana kao folk-pop balada s moćnom porukom o povijesnim progonima, pjesma je čiji se smisao oslanja na kulturne i jezične nijanse, što se pokazalo kao pravi izazov za prijevod.

Foto: Lisa Leutner

Iako su mnogi pohvalili Jayev trud i talent, brojni korisnici iz Hrvatske i regije brzo su istaknuli kako engleska verzija gubi velik dio svoje izvorne snage i značenja. Komentar s više od pet tisuća lajkova savršeno sažima osjećaj mnogih.

​- Ljudi, obećajem da ima više smisla na hrvatskom - napisao je jedan korisnik.

*uz korištenje AI-ja



