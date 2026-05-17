Britanac obradio "Andromedu" i izazvao lavinu komentara: Poslušajte kako zvuči...

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: REUTERS, Screenshot

Jedan je video na TikToku posljednjih dana privukao posebnu pažnju. Britanac Bradley Jay objavio je svoju interpretaciju pjesme "Andromeda" naših predstavnica grupe Lelek, prevevši je na engleski jezik

U jeku eurovizijske groznice koja je pratila natjecanje 2026. godine, jedan je video na TikToku privukao posebnu pažnju hrvatske publike. Britanac Bradley Jay objavio je svoju interpretaciju hrvatske pjesme "Andromeda", prevevši je na engleski jezik i izvevši je u jedinstvenom a cappella aranžmanu. Njegov trud, dio serijala u kojem obrađuje eurovizijske pjesme, pogledan je više od 300 tisuća puta, no ono što je uslijedilo u komentarima pokrenulo je zanimljivu raspravu o prijevodu, umjetničkoj slobodi i dubini originalnih stihova.

Video prikazuje Jaya u višeslojnoj izvedbi, gdje njegov glas stvara dojam cijelog zbora dok pjeva stihove poput "Take me as yours now Queen of this land" i "Lead me to the stars". S iscrtanim simbolima na licu i emotivnim nastupom, Jay je pokušao prenijeti snagu pjesme kojom je grupa Lelek predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Beču. "Andromeda", opisana kao folk-pop balada s moćnom porukom o povijesnim progonima, pjesma je čiji se smisao oslanja na kulturne i jezične nijanse, što se pokazalo kao pravi izazov za prijevod.

Iako su mnogi pohvalili Jayev trud i talent, brojni korisnici iz Hrvatske i regije brzo su istaknuli kako engleska verzija gubi velik dio svoje izvorne snage i značenja. Komentar s više od pet tisuća lajkova savršeno sažima osjećaj mnogih.

​- Ljudi, obećajem da ima više smisla na hrvatskom - napisao je jedan korisnik.

 *uz korištenje AI-ja
Otkrivena tajna 'lebdenja' na Eurosongu: HRT pokazao kako je nastala čarolija Lelekica
Otkrivena tajna 'lebdenja' na Eurosongu: HRT pokazao kako je nastala čarolija Lelekica


 

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga

U velikom finalu Eurosonga 2026. zahvaljujući velikom broju glasova publike, ali i visokim ocjenama žirija, pobjedu je odnijela Bugarska s pjevačicom DAROM i pjesmom 'Bangaranga'
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...

