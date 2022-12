Britanci o seriji princa Harryja i Meghan: 'Pojedine stvari nisu realne, jedva čekam nastavak'

Tko to ne bi gledao? To je tabloidna vijest. Osobno sam veliki obožavatelj Harryja i Meghan i tužna sam zbog onoga što se dogodilo. Od toga da su oni bili moćni par, pa sve do ovih gluposti koje vidim. Rasizma i njezine borbe s mentalnim zdravljem, samo je dio komentara Britanke Carol. Ona i još nekolicina građana iznijeli su svoje mišljenje o novoj dokumentarnoj seriji Harry&Meghan, princa Harryja (38) i Meghan Markle (41).

- Dakle, bit će zanimljivo dobiti malo više uvida u ono što su doista doživjeli. Još uvijek nemam predrasude o dokumentarcu jer uvijek postoje dvije strane priče, ali mislim da je pošteno da pričaju svoju verziju i govore svoju istinu - dovršila je Carol.

Druga je građanka pak kazala kako je Harry potpuno drugačiji od ostalih članova kraljevske obitelji. Smatra da je divlji i da će sigurno biti različitih dojmova o svemu.

Publicist Kieran Allan kazao je kako su Meghan i Harryja mediji tretirali užasno, rasistički, a sličnog mišljenja je i građanka Rebecca.

- Mislim da su loše tretirani, da. Ali to je tako sa slavnim osobama i mnogim ljudima koji su u fokusu javnosti. To na neki način dolazi s tim. Ima dobrih i loših stvari u medijima i morate biti spremni na to - kazala je.

- Ne zamjeram Harryju, učinio je to, što je učinio. Ovaj dokumentarac će pokazati kako žive i kako im je bilo živjeti s kraljevskom obitelji. Mislim da je to dobra stvar. Očito je da će se sada ubaciti stvari koje nisu realne. Izmislit će se, ali jedva čekam to pogledati - ispričao je građanin.

Stanovnici južnog londonskog naselja Brixton rekli su da jedva čekaju gledati Netflixovu dokumentarnu seriju. Imaju velika očekivanja nakon što su objavljene prve tri epizode. Epizode traju po sat vremena, a fokusiraju se na početke veze između princa Harryja i Meghan Markle, koji su ovih dana u centru pozornosti.

