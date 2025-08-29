Britanski premijer Keir Starmer je na odmoru u Hrvatskoj...

Britanski premijer Keir Starmer na odmoru je u Hrvatskoj, objavio je njegov hrvatski kolega Andrej Plenković na društvenoj mreži X. Starmer i Plenković sastali su se danas u Opatiji.

- Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i globalnim temama. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će voditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na ključna politička, gospodarska i sigurnosna pitanja - napisao je premijer Plenković.

Foto: Marton Monus

Keir Starmer, bivši odvjetnik za ljudska prava, bio je član hrvatskog pravnog tima u tužbi Hrvatske protiv Srbije zbog genocida pred Međunarodnim sudom pravde.