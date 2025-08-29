Obavijesti

Show

Komentari 1
SASTAO SE S PLENKOVIĆEM

Britanski premijer Keir Starmer je na odmoru u Hrvatskoj...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Britanski premijer Keir Starmer je na odmoru u Hrvatskoj...
3
Foto: Marton Monus

Keir Starmer, bivši odvjetnik za ljudska prava, bio je član hrvatskog pravnog tima u tužbi Hrvatske protiv Srbije zbog genocida pred Međunarodnim sudom pravde

Britanski premijer Keir Starmer na odmoru je u Hrvatskoj, objavio je njegov hrvatski kolega Andrej Plenković na društvenoj mreži X. Starmer i Plenković sastali su se danas u Opatiji. 

KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI Milanović i Plenković šute. Zar se boje branitelja i huligana?
Milanović i Plenković šute. Zar se boje branitelja i huligana?

- Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i globalnim temama. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će voditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na ključna politička, gospodarska i sigurnosna pitanja - napisao je premijer Plenković.

European Political Community Summit at the Puskas Arena in Budapest
Foto: Marton Monus

Keir Starmer, bivši odvjetnik za ljudska prava, bio je član hrvatskog pravnog tima u tužbi Hrvatske protiv Srbije zbog genocida pred Međunarodnim sudom pravde.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale
GOLIŠAVA IZDANJA

Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
FOTO Sjećate li se kontroverzne Mirjane iz BB-a? Evo gdje je sad
POSTALA MAJKA

FOTO Sjećate li se kontroverzne Mirjane iz BB-a? Evo gdje je sad

Mnogi je pamte po svađi sa kandidatkinjom Zoricom Marković Kevom. U svađi joj je Zorica rekla "Bolje da si se za trofaznu struju uhvatila nego za mene"
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Doznajte što vas očekuje u petak 29. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025