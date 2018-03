Britney je kišobranom napala fotografa, Gibson vrijeđao sve

CHRISTIAN BALE

Učinio sam što sam učinio. Ne skrivam se od toga. Pretjerao sam. No postoji jedno ključno povjerenje na setu i snimatelj ne bi trebao bilježiti i slušati pripreme glumaca za scene, ispričao je Christian Bale (44). U veljači 2009. američki portal TMZ je objavio audio snimku na kojoj se vidi da je Bale poludio na snimanju akcijskog filma 'Terminator Salvation'.

Glumac je bjesnio na snimatelja Shanea Hurlbuta te ga omalovažavao i vrijeđao pred ostatkom ekipe na setu. Bale mu je u jednom trenutku zaprijetio i kako će pretući. Kasnije se ispričavao, a kolege su opravdavale da je pukao pod pritiskom stresnog snimanja.

- Nema izlike za takvo ponašanje. Ponašao sam se kao neka propalica. Ta snimka me pogodila više nego bilo koga drugoga. Ne mislim da sam bolji od većine što su neki rekli nakon što su preslušali cijeli incident. Sretan sam čovjek i nikad to ne zaboravljam te zato toliko sebe ulažem u svaki film i nekad moj entuzijazam ode ukrivo - istaknuo je glumac.

BRITNEY SPEARS

- Je*i se - vikala je pjevačica Britney Spears (36) 21. veljače 2007. na fotografa Daniela Ramosa i pokušala mu razbiti auto kišobranom. Ona nije mogla podnijeti 'teret' svoje slave te paparazze koji slijede svaki njezin korak 24sata dnevno.

Nekoliko dana prije toga je obrijala glavu u frizerskom salonu u Los Angelesu i rekla da je to učinila zbog uloge koju nije dobila. U tom razdoblju se borila za skrbništvo za svoje sinove s bivšim mužem Kevinom Federlineom (40). Ramos je 10 godina nakon incidenta 'opasni' zeleni kišobran stavio na aukciju i rekao da će donirati pola iznosa u dobrotvorne svrhe po izboru pjevačice.

- To je bio loš trenutak u njezinom životu. Nažalost je zabilježen - istaknuo je fotograf. Britney je nakon incidenta završila na liječenju u dvije ustanove, a o tome je snimljen film 'Britney Ever After.

AMANDA BYNES

- Osjećam se super i ponovno mi je krenulo odlično - rekla je glumica Amanda Bynes (31) koja je 2014. dobrovoljno otišla na psihijatrijsko liječenje nakon nekoliko živčanih slomova u javnosti. Dva puta je skrivila prometnu nesreću i pobjegla prije dolaska policije pod utjecajem opijata, a jednom je bacila bong iz svog stana na 36. katu na Manhattanu.

Bynes je uhićena zbog posjedovanja marihuane, krađe po trgovinama i paljenja vatre na dvorištu nepoznatog muškarca, a usto je preko društvenih mreža izvrijeđala repera Drakea, pjevačicu Rihannu, glumicu Sarah Hylan iz serije 'Moderna obitelj' te manekenku Chrissy Teigen.

Bynes trenutačno ide na satove glume te se želi vratiti snimanju serija i filmova, a često objavljuje slike na kojima se druži sa prijateljima. Neprepoznatljiva je s obzirom da se malo udebljala i obojala smeđu kosu u plavo.

SEAN PENN

- Izgledam li ti kao je*ena životinja u zoološkom vrtu?! Natjerat ću te da poždereš taj mobitel! Gubi se odavde - vikao glumac Sean Penn (57) u studenom 2013. na obožavatelja koji ga je htio fotografirati dok je večerao u baru u hotelu St. Regis u San Franciscu.

Kad je primijetio bljesak od fotografiranja, zgrabio je mladiću mobitel iz ruke i bacio ga na tlo. Penn je inače poznat po svom 'divljem' ponašanju i kako se iskaljivao na bivšoj supruzi, pjevačici Madonni (59). Javnost je, iako ne postoji snimka, saznala da ju je glumac maltretirao i vezivao. Penn se promijenio, a tvrdi kako je za takvo ponašanje bila odgovorna ovisnost o drogi i alkoholu.

SHIA LABEOUF

- Ja sam je*eni Amerikanac. Zašto bih vas tražio cigaretu da sam jebeni rasist? Imam više odvjetnika vrijednih milijune nego što bi ti znao što raditi s njima - urlao je glumac Shia LaBeouf (31) u srpnju prošle godine u Savannahi na afroameričkog policajca. LaBeouf je bio pijan kao i nekoliko puta prije kada je imao ispade u javnosti.

Glumac je u jednom intervjuu rekao kako je prvi put uhićen sa samo devet godina, a kada je dosegao svjetsku slavu njegovo ponašanje je postajalo sve gore. LaBeouf je krao, pokušao izbosti susjeda, u alkoholiziranom stanju se sukobljavao na kazališnim predstavama, ometao je policiju u poslu, imao rasističke ispade i svađao se sa zaposlenicima restorana. Amerikanac je priznao da je za njegovo ponašanje glavni krivac alkohol.

COURTNEY LOVE

Pjevačica Courtney Love (53) prvi ozbiljniji ispad je imala 1995. kada je na crvenom tepihu prije dodjele glazbenih nagrada MTV Awards u New Yorku gađala svoju kolegicu Madonnu (59) svim predmetima koji su joj bili pri ruci. Madonna je u tom trenutku davala intervjuu uživo.

- To je svima omiljena Courtney. Sada ima potrebu za pažnjom - rekla je pjevačica koja se nije dala smesti. Courtney se jednom prilikom pojavila u toplesu u emisiji Davida Lettermana, a svoju kćer Frances Bean Cobain (26) prozivala je na društvenoj mreži nakon što je izgubila skrbništvo nad njom.

Zbog pjevačice je pilot čak morao spustiti zrakoplov jer njezinom asistentu nisu dali da putuje prvim razredom. Naime, imao je kartu za ekonomsku klasu, a Courtney je inzistirala da se to zanemari i imala živčani ispad.

MEL GIBSON

- Židovi su odgovorni za sve ratove u svijetu. Jesi li ti Židovka - rekao je ljutiti Mel Gibson (62) kada ga je zaustavila policija zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Nastavio je vrijeđati Latinoamerikance i Afroamerikance, a potom su se na njegovoj 'meti' našli i homoseksualci. Gibson je 'pukao' nakon što je filmski kritičar napisao negativnu recenziju o njegovom filmu 'Pasija'.

- Želim njegove testise na štapu. Želim mu ubiti psa - rekao je glumac policajki i potom ju nazvao 'šećerne grudi. Gibson je napao te udario svoju djevojku glazbenicu Oksanu Grigorievu (48) te ju prozvao 'svinjom koja se tjera'.

- Je*eno si to zaslužila - rekao je glumac nakon što ju je udario, a njegov cijeli ispad se na audio snimci. Također je prijetio Oksani da će ju silovati 'skupina crnčuga'.

LINDSAY LOHAN

Lindsay Lohan (31) kao dijete se kao dijete počela baviti glumom te je postala svjetska zvijezda, a najpoznatija je po filmu 'Zamka za roditelje'. Njezine probleme je uzrokovala ovisnost o alkoholu i drogama zbog čega je nekoliko puta uhićena, a nakon kršenja uvjetne kazne morala je i na suđenje na kojem se slomila.

Uz vožnju u pijanom stanju, Lohan je počela i krasti. Lindsay je prijateljica tužila jer joj je glumica u klubu ukrala 12.000 dolara vrijednu krznenu jaknu. Dvije godine nakon toga, Lohan je prijatelju ukrala 35.000 dolara vrijedan Rolex. Također je pokušavala u draguljarnici ukrasti ogrlicu koja vrijedi više od dvije tisuće dolara.

Trenutačno živi na na relaciji London- Dubai, a ponekad svrati u New York. Američke vlasti ju istražuju pod sumnjom da je utajila 640.000 kuna poreza. Nekoliko se puta odvikavala od alkohola i droga te je u ljeto 2016. prekinula vezu sa ruskim milijunašem Egorom Tarabasovim (24), koji ju je tukao. Navodno je prešla na islam, a s društvenih mreža je uklonila sve golišave fotografije.

- Čitanje svete knjige otvorilo mi je mnoga vrata, pronašla sam značenje i smisao života te upoznala samu sebe, a i inače sam sklona meditiranju - kaže Lohan.

