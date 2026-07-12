Britney o incidentu: Vidjeli ste dvije sekunde mog ludila dok se izvijam prema Gospodinu

Britney Spears objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj leži na krovu automobila s raširenim rukama na autocesti u Los Angelesu.

- Ono što ljudi vide su dvije sekunde ludila dok se izvijam prema Gospodinu. Ali ne vide dane i sate moje stvarnosti! Psss - Mislim da moram češće viriti kroz krov automobila - napisala je pjevačica i objavu popratila s nizom emojija.

Naime, jučer je objavljeno kako je pjevačica virila kroz krovni prozor automobila koji je vozio oko 72 km/h po autocesti u Los Angelesu. Neki su svjedoci tvrdili da je to trajalo samo par sekundi i da je Britney samo provjeravala kolika je kolona ispred, dok drugi kažu da je kroz krovni prozor virila barem dvije minute te da je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova i zabacila glavu unatrag. S obzirom na njenu prošlost s mentalnim zdravljem, i činjenicu da je u ožujku uhićena jer je vozila pijana, mediji i fanovi odmah su izrazili zabrinutost za njeno duševno stanje, javlja Page Six.