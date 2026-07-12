Pjevačica je objavila fotografiju na kojoj leži na krovu automobila s raširenim rukama na autocesti u Los Angelesu i napisala kako to mora češće raditi. Fanovi su ponovno zabrinuti za njeno mentalno zdravlje
Britney o incidentu: Vidjeli ste dvije sekunde mog ludila dok se izvijam prema Gospodinu
Britney Spears objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj leži na krovu automobila s raširenim rukama na autocesti u Los Angelesu.
- Ono što ljudi vide su dvije sekunde ludila dok se izvijam prema Gospodinu. Ali ne vide dane i sate moje stvarnosti! Psss - Mislim da moram češće viriti kroz krov automobila - napisala je pjevačica i objavu popratila s nizom emojija.
Naime, jučer je objavljeno kako je pjevačica virila kroz krovni prozor automobila koji je vozio oko 72 km/h po autocesti u Los Angelesu. Neki su svjedoci tvrdili da je to trajalo samo par sekundi i da je Britney samo provjeravala kolika je kolona ispred, dok drugi kažu da je kroz krovni prozor virila barem dvije minute te da je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova i zabacila glavu unatrag. S obzirom na njenu prošlost s mentalnim zdravljem, i činjenicu da je u ožujku uhićena jer je vozila pijana, mediji i fanovi odmah su izrazili zabrinutost za njeno duševno stanje, javlja Page Six.
👀 EXCLUSIVE: Britney Spears is tops on L.A. freeway. https://t.co/jCYhvXqlcX pic.twitter.com/nMWYuZPN4W— TMZ (@TMZ) July 10, 2026
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