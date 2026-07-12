Obavijesti

Show

Komentari 0
'OVO MORAM ČEŠĆE RADITI'

Britney o incidentu: Vidjeli ste dvije sekunde mog ludila dok se izvijam prema Gospodinu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Britney o incidentu: Vidjeli ste dvije sekunde mog ludila dok se izvijam prema Gospodinu
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevačica je objavila fotografiju na kojoj leži na krovu automobila s raširenim rukama na autocesti u Los Angelesu i napisala kako to mora češće raditi. Fanovi su ponovno zabrinuti za njeno mentalno zdravlje

Admiral

Britney Spears objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj leži na krovu automobila s raširenim rukama na autocesti u Los Angelesu.

- Ono što ljudi vide su dvije sekunde ludila dok se izvijam prema Gospodinu. Ali ne vide dane i sate moje stvarnosti! Psss - Mislim da moram češće viriti kroz krov automobila - napisala je pjevačica i objavu popratila s nizom emojija. 

Naime, jučer je objavljeno kako je pjevačica virila kroz krovni prozor automobila koji je vozio oko 72 km/h po autocesti u Los Angelesu. Neki su svjedoci tvrdili da je to trajalo samo par sekundi i da je Britney samo provjeravala kolika je kolona ispred, dok drugi kažu da je kroz krovni prozor virila barem dvije minute te da je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova i zabacila glavu unatrag. S obzirom na njenu prošlost s mentalnim zdravljem, i činjenicu da je u ožujku uhićena jer je vozila pijana, mediji i fanovi odmah su izrazili zabrinutost za njeno duševno stanje, javlja Page Six.

'SAMO SE ZABAVLJALA' Britney opet divljala u vožnji? 'Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna!'
Britney opet divljala u vožnji? 'Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNE FOTKE Kamena vila Dominika Livakovića
Ima se, može se!

EKSKLUZIVNE FOTKE Kamena vila Dominika Livakovića

Vratar je kupio zemljište s nekoliko postojećih objekata na otočiću Lavdara kraj Dugog otoka te pokrenuo projekt izgradnje luksuzne vile
VILE SLAVNIH Od Livakovića do Čolića, Gibonnija, Tarika...
EKSKLUZIVNO

VILE SLAVNIH Od Livakovića do Čolića, Gibonnija, Tarika...

Daleko od reflektora, crvenih tepiha i koncertnih pozornica, mnoge zvijezde godinama stvaraju svoje privatne oaze uz more. Donosimo vam fotografije vila i luksznih kuća pjevača, nogometaša, glumaca...
Djevojke isfurale rogove i krila, a neke došle i bez gaćica. Zbog kiše su nosile i vreće za smeće
MODNI SHOW NA ULTRI

Djevojke isfurale rogove i krila, a neke došle i bez gaćica. Zbog kiše su nosile i vreće za smeće

Na drugoj večeri Ultre nosile su se perike u raznim bojama, mrežaste najlonke i haljine bez gaćica, ali i vreće za smeće jer je nakon nastupa Hardvelovog seta počeo pljusak popraćen grmljavinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026