Britney pismom traži pomoć: 'Sve su mi lagali i smjestili mi'

Britney Spears (37) u medijima je češće zbog svog zdravstvenog stanja, nego uspjeha u karijeri, a to je možda zato što se želi odmoriti od showbiznisa, ali ljudi koji se brinu o njoj to joj je dozvoljavaju. Pjevačica nije u stanju donositi odluke o sebi od kad je hospitalizirana 2008. godine zbog psihičkog sloma.

Foto: GICE

Od tad sve financijske, poslovne i druge važne odluke u njezinom životu donosi njezin otac i menadžer Jaime (66) koji je nedavno i sam imao zdravstvenih tegoba. Prije nekoliko mjeseci imao je operaciju slijepog crijeva i morao mirovati. Njegova kći loše se nosila s time i ponovno završila u psihijatrijskoj ustanovi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U posljednje vrijeme šuška se da se Britney povlači u mirovinu, a te glasine je potvrdio i njezin menadžer Larry Rudolph (55).

- Britney se ne osjeća dobro ni psihički ni fizički i nije u stanju održavati koncerte. Prošle godine kada je planirala turneju zvala me svaki dan. Bila je jako uzbuđena. No, nije me nazvala već mjesecima. Očito ne želi nastupati. Iz svega što sam čuo, jasno mi je kako neće nastupati na koncertima dogovorenim u Vegasu, a niti u bližoj budućnosti. Moguće i nikad više - kaže Larry.

Foto: GICE

Daily Mail je sada objavio rukom pisano pismo koje je navodno napisala Britney u trećem licu i dala nekome iz svog tima između 2009. i 2010. godine. U njemu pjevačica piše kako su joj smjestili i lagali joj te je stalno držali pod kontrolom prijetnjama da će joj uzeti djecu. Što su na kraju i napravili. Spears je završila u psihijatrijskoj bolnici, a iz kuće su je izveli vezanu.

Tada je Kevin Federline (41), otac njezine djece i bivšu muž došao pokupiti sinove prema dogovoru, ali Britney se s mlađim djetetom zaključala u kupaonu.

Foto: RE/Press Association/PIXSELL

- Mislim da je bila frustrirana onime što se događalo i što se pisalo. Inače nije imala šansu da kaže što misli. Ona je brižna i draga - piše Britney i dodaje kako su je na razvod od Kevina natjerali odvjetnici.

- Otišla ga je posjetiti u New York i on nije želio vidjeti ni nju ni djecu i odvjetnici su rekli da će se on razvesti od nje ako to prva ne učini. Tako da je nebitno što Kevin glumi žrtvu. On je ostavio nju i djecu. To što je ona partijala prije dvije godine, nema veze s ovim sad. Ona je sad potpuno drugačija osoba,a većina njihovih svađa svodile su se na njegove probleme s marihuanom. Nitko ne priča o tim stvarima jer nitko ne zna istinu - piše u pismu te nastavlja kako je njezino ponašanje nakon što su joj oduzeli djecu bilo razumljivo s obzirom na to da joj je prijatelj bio na vratima i govorio da ostane u kupaonici jer policija odlazi.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

- Lagali su joj i smjestili joj. Oduzeli su joj djecu i otela se kontroli kao što bi i svaka majka u tim okolnostima - piše navodno Britney. Nastavila je opisivati kako joj ne daju da govori o bilo čemu.

- Ljudi koji joj kontroliraju život ove su godine zaradili tri milijuna dolara. Voljela bi pogledati situaciju iz nove perspektive, ali ako to spomene, stalno joj prijete da će joj uzeti djecu. I koliko će to trajati. Sve dok ljudi primaju plaću, a ona nema prava, to bi se moglo nastaviti neko vrijeme, ali nije u redu. Svi osuđuju Britney. Priča li itko o tome da je Janet Jackson svoje dijete dala bratu, nadam se da to neće učiniti s ovim djetetom. Britney je svom bratu dala stan od dva milijuna dolara, majci je u Louisiani kupila imanje od 4 milijuna dolara, a svom ocu najbolji posao u showbiznisu. Ona je vrlo darežljiva i voljela bi dobiti poštovanje koje zaslužuje - piše u pismu.

Foto: YouTube screenshot

Nakon posljednjeg boravka u psihijatrijskoj instituciji Britney se udružila majkom Lyanne u nadi da će uspjeti preuzeti kontrolu nad svojim životom od oca. Vjeruje kako bi joj majka bila popustljivija, to jest, da bi pod njezinom skrbi mogla normalnije živjeti.