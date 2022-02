Pop pjevačica Britney Spears (40) objavila je video na Instagramu u kojem je zaplesala u seksi crvenom kostimu na svoju novu verziju pjesme 'Get Naked' s njenog albuma 'Blackout' i tako najavila da se ipak vraća glazbi.

- Ovo je 13 sekundi mene u štiklama prije nego što sam obojila kosu u ljubičasto. Ovo je zafrkancija onoga što slijedi! Moja pjesma 'Get Naked'! Nadam se da vam je dobar dan! Bez frizure i šminke sam! Samo se igramo, ljudi !- napisala je u opisu videa.

Njeni obožavatelji su oduševljeni činjenicom da je njihova najdraža pjevačica natrag u studiju pa su to izrazili u komentarima.

- Tako vruće - komentirala je bogata nasljednica Paris Hilton. 'To je Britney iz 2000', 'Napokon se vratila', 'Izgledaš fenomenalno', neki su od komentara ispod videa koji je u svega nekoliko sati skupio gotovo 2 milijuna lajkova.

Mnogi su nagađali da će se Spears vratiti stvaranju glazbe nakon drame sa skrbništvom, koja je završila u studenom. Spears je u prosincu tvrdila da radi na novoj glazbi. Međutim, tada nije dala mnogo drugih natuknica osim što je rekla da ima 'novu pjesmu u izradi'.

Međutim, ubrzo nakon objave u kojoj je najavljena potencijalna nova glazba, Spears je izjavila da još uvijek nije spremna vratiti se glazbi.

- Pretpostavljam da se većini čini čudnim zašto se više uopće ne bavim glazbom. Ljudi nemaju pojma grozne stvari koje su mi osobno učinili i nakon svega što sam prošla, bojim se ljudi i posla! - napisala je.

Spears je posljednji put nastupila na pozornici u listopadu 2018. godine. Umjetnica je izvela svoju posljednji nastup za 'Piece of Me Tour' na Circuit of the Americas u Austinu.