Najnovija fotografija Britney Spears (39) na Instagramu oduševila je njezine obožavatelje, u preko 60 tisuća komentara ispod objave nižu se komplimenti, šale, ali i zabrinutosti za pjevačicu.

'Gimme gimme more', 'Whoops I did it again' - citirali su u komentarima njezine pjesme.

Nekadašnja pop princeza podijelila je još jednu toples fotografiju u vrtu, no ovoga puta u kadar su joj 'upale' i bradavice. Kako je znala da bi Instagram takvu fotografiju odmah uklonio, bradavice je prekrila "zvjezdicama".

Obožavatelji su Britney hvalili zbog hrabrosti ali i slobode koju napokon osjeća.

"Napokon se osjeća slobodno i nama je neizmjerno drago to vidjeti", "Okej, sad si slobodna, dušo", "Još jedan dan za rušenje interneta", "To, kraljice" - samo su neki od komentara ispod objave.

Njezini su se obožavatelji htjeli i našaliti pa su pjevačicu šaljivo prozvali Titney Spears.

Nakon borbe za ukidanje skrbništva koju njezin otac ima nad njom, a prema kojem može odlučivati i o vrsti kontracepcije koju će pjevačica koristiti, pomalo je opasno eksponirati se na ovaj način. Britney ima figuru o kojoj mnoge žene mogu samo sanjati, isticati atribute na ovaj način i u ovom trenutku, na žalost moglo bi joj i naškoditi u daljnjoj borbi za slobodu.