Britney Spears podijelila svoje neugodno iskustvo s botoksom

Pop ikona Britney Spears podijelila je s javnosti svoje neugodno iskustvo s estetskim tretmanima, potaknuvši nove rasprave o rizicima i stvarnosti kozmetičkih zahvata. U nedavnoj objavi na Instagramu, pjevačica je detaljno opisala kako joj je botoks ostavio spušteni kapak, što je nazvala "jako neugodnim" ishodom za koji su trebali tjedni da se popravi.

- Liječnik je stavio toliko botoksa na ovaj lijevi kapak da se spustio baš ovako - ispričala je pjevačica, pokazujući na licu kako je izgledao njezin kapak. Pojasnila je da se tek sada počeo dizati i vraćati u normalu, a cijelo iskustvo je opisala vrlo neugodnim.

Kako kaže, kapak joj je bio spušten otprilike četiri tjedana, a svoje je pratitelje, posebice djevojke, pozvala na oprez.

- Morate biti oprezne ako koristite botoks. Ti ljudi i ti liječnici, oni vam stvarno mogu s*ebati oči - rekla je te dodala: 'Budite oprezne sa svojim tijelima, jer su vaša i vi ste njihove vlasnice. I to je to - rekla je. Uz video je i napisala: 'Ne možete nikome vjerovati!'

*uz korištenje AI-ja

