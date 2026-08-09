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'CURE, BUDITE OPREZNE!'

Britney Spears podijelila svoje neugodno iskustvo s botoksom

Piše 24sata,
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Britney Spears podijelila svoje neugodno iskustvo s botoksom
Foto: instagram
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Poznata pjevačica otkrila je na društvenim mrežama kako je otišla na tretman botoksom, no to je iskustvo za nju bilo vrlo neugodno. Upozorila je svoje pratiteljice, posebice djevojke, da budu oprezne

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Pop ikona Britney Spears podijelila je s javnosti svoje neugodno iskustvo s estetskim tretmanima, potaknuvši nove rasprave o rizicima i stvarnosti kozmetičkih zahvata. U nedavnoj objavi na Instagramu, pjevačica je detaljno opisala kako joj je botoks ostavio spušteni kapak, što je nazvala "jako neugodnim" ishodom za koji su trebali tjedni da se popravi. 

- Liječnik je stavio toliko botoksa na ovaj lijevi kapak da se spustio baš ovako - ispričala je pjevačica, pokazujući na licu kako je izgledao njezin kapak. Pojasnila je da se tek sada počeo dizati i vraćati u normalu, a cijelo iskustvo je opisala vrlo neugodnim.

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Kako kaže, kapak joj je bio spušten otprilike četiri tjedana, a svoje je pratitelje, posebice djevojke, pozvala na oprez. 

- Morate biti oprezne ako koristite botoks. Ti ljudi i ti liječnici, oni vam stvarno mogu s*ebati oči - rekla je te dodala: 'Budite oprezne sa svojim tijelima, jer su vaša i vi ste njihove vlasnice. I to je to - rekla je. Uz video je i napisala: 'Ne možete nikome vjerovati!' 

*uz korištenje AI-ja
 

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