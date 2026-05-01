Obavijesti

Show

Komentari 1
IDE NA LIJEČENJE

Britney Spears ponudili uvjetnu kaznu, izbjeći će zatvor?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Dužnosnici su naveli kako će pjevačici vjerojatno biti ponuđena nagodba za bezobzirnu vožnju koja uključuje alkohol. Takvo je rješenje uobičajeno jer Spears nema ranijih prekršaja vožnje pod utjecajem

Britney Spears (44) ima priliku izbjeći zatvorsku kaznu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola i droga, potvrdili su dužnosnici. Tužiteljstvo okruga Ventura u Kaliforniji podiglo je prekršajnu prijavu protiv pop-zvijezde u četvrtak, a prvo ročište zakazano je za 4. svibnja, piše People.

Dužnosnici su naveli kako će pjevačici vjerojatno biti ponuđena nagodba za bezobzirnu vožnju koja uključuje alkohol. Takvo je rješenje uobičajeno jer Spears nema prethodnih prekršaja vožnje pod utjecajem, tijekom uhićenja nije bilo prometne nesreće ni ozlijeđenih, a zabilježena je i niska razina alkohola u krvi.

FILE PHOTO: Singer Spears accepts the Vanguard Award at the 29th Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Prema standardnom protokolu, takva nagodba omogućuje optuženom da prizna krivnju za blaži prekršaj te izbjegne zatvorsku kaznu uz uvjetnu kaznu od 12 mjeseci. U kaznu se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru, a uključuje i obvezu pohađanja edukacije o opasnostima vožnje pod utjecajem te plaćanje zakonom propisanih novčanih kazni i sudskih troškova.

Dužnosnici su istaknuli kako je ovakav ishod čest, osobito kad optuženik pokaže spremnost na rješavanje problema kroz rehabilitaciju ili program liječenja ovisnosti.

Glasnogovornik pjevačice ranije ovog mjeseca potvrdio je da se Spears dobrovoljno prijavila u ustanovu za liječenje. Neimenovani izvor tad je naveo kako su njezini sinovi, Sean Preston (20) i Jayden James (19), imali važnu ulogu u toj odluci.

- Njezini sinovi su je velikim dijelom nagovorili na rehabilitaciju. Bili su jasni s njom. Samo žele da bude zdrava - rekao je izvor.

- Bila je jako uzrujana i potresena nakon uhićenja i užasava se odlaska u zatvor. Trebalo joj je nekoliko tjedana da shvati kako je odlazak na liječenje najbolja opcija - dodao je.

FILE PHOTO: Britney Spears arrives at the 2015 MTV Video Music Awards in Los Angeles
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Ročište na kojem će se Spears očitovati o krivnji zakazano je za 4. svibnja. Budući da je riječ o prekršajnoj optužbi, nije obvezna osobno se pojaviti na sudu, već je može zastupati odvjetnik.

Pjevačica je uhićena 4. ožujka nakon što je njezin crni BMW prijavljen prometnoj policiji u Venturi zbog 'nepravilne vožnje velikom brzinom'. Nakon što su je policajci zaustavili, 'pokazivala je znakove smanjene sposobnosti upravljanja vozilom'. Nakon provedenih testova trijeznosti na terenu, privedena je, a puštena sljedećeg jutra.

FILE PHOTO: Singer Britney Spears arrives at the 2016 MTV Video Music Awards in New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026