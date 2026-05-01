Britney Spears ponudili uvjetnu kaznu, izbjeći će zatvor?

Britney Spears (44) ima priliku izbjeći zatvorsku kaznu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola i droga, potvrdili su dužnosnici. Tužiteljstvo okruga Ventura u Kaliforniji podiglo je prekršajnu prijavu protiv pop-zvijezde u četvrtak, a prvo ročište zakazano je za 4. svibnja, piše People.

Dužnosnici su naveli kako će pjevačici vjerojatno biti ponuđena nagodba za bezobzirnu vožnju koja uključuje alkohol. Takvo je rješenje uobičajeno jer Spears nema prethodnih prekršaja vožnje pod utjecajem, tijekom uhićenja nije bilo prometne nesreće ni ozlijeđenih, a zabilježena je i niska razina alkohola u krvi.

Prema standardnom protokolu, takva nagodba omogućuje optuženom da prizna krivnju za blaži prekršaj te izbjegne zatvorsku kaznu uz uvjetnu kaznu od 12 mjeseci. U kaznu se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru, a uključuje i obvezu pohađanja edukacije o opasnostima vožnje pod utjecajem te plaćanje zakonom propisanih novčanih kazni i sudskih troškova.

Dužnosnici su istaknuli kako je ovakav ishod čest, osobito kad optuženik pokaže spremnost na rješavanje problema kroz rehabilitaciju ili program liječenja ovisnosti.

Glasnogovornik pjevačice ranije ovog mjeseca potvrdio je da se Spears dobrovoljno prijavila u ustanovu za liječenje. Neimenovani izvor tad je naveo kako su njezini sinovi, Sean Preston (20) i Jayden James (19), imali važnu ulogu u toj odluci.

- Njezini sinovi su je velikim dijelom nagovorili na rehabilitaciju. Bili su jasni s njom. Samo žele da bude zdrava - rekao je izvor.

- Bila je jako uzrujana i potresena nakon uhićenja i užasava se odlaska u zatvor. Trebalo joj je nekoliko tjedana da shvati kako je odlazak na liječenje najbolja opcija - dodao je.

Ročište na kojem će se Spears očitovati o krivnji zakazano je za 4. svibnja. Budući da je riječ o prekršajnoj optužbi, nije obvezna osobno se pojaviti na sudu, već je može zastupati odvjetnik.

Pjevačica je uhićena 4. ožujka nakon što je njezin crni BMW prijavljen prometnoj policiji u Venturi zbog 'nepravilne vožnje velikom brzinom'. Nakon što su je policajci zaustavili, 'pokazivala je znakove smanjene sposobnosti upravljanja vozilom'. Nakon provedenih testova trijeznosti na terenu, privedena je, a puštena sljedećeg jutra.