Ne samo da živi u svojevrsnom zatvoru nego, kako otkriva novi dokumentarac o pop pjevačici 'Bitka za Britney: Fanovi, novac i skrbništvo', otac Britney Spears (39), Jamie (69) tvrdio je da njegova kći ima demenciju kad je prije više od 12 godina tražio skrbništvo nad njom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Htio ju je, tvrdi autor dokumentarca, novinar Mobeen Azhar, prikazati nesposobnom za samostalan život. Prošle godine Spears je podnijela zahtjev na sudu kojim želi okončati očevo skrbništvo nad njom i nad njezinim imetkom. A u lipnju će se prvi put pojaviti na sudskom saslušanju gdje će imati priliku ispričati svoju stranu priče.

- Britney bi zaista mogla imati demenciju - kaže novinar Mobeen Azhar koji radi dokumentarac o njenom slučaju i dodaje:

- Možda je u prošlosti imala demenciju. Nisam liječnik, ali ako je to slučaj, svijet toga nije svjestan.

Mlađi od 65 godina čine manje od 5% slučajeva demencije u SAD-u, pa je stoga malo vjerojatno da Britney zaista pati od tog stanja, osim ako nije medicinska anomalija.

- Druga je mogućnost puno zlokobnija. To je ideja da ona nema demenciju, ali da je skrbnički tim to želio progurati. Ako je tomu tako, onda je to zaista zastrašujuće.

Članovi pokreta #FreeBritney, koji vjeruju da Britney nepravedno kontroliraju njezin otac i njezin tim, već su se neko vrijeme zalažu za njegovu smjenu.

- Nema šanse da Britney ima demenciju! - tvrde njeni fanovi - Žena koja ima demenciju ne bi mogla odraditi nekoliko koncertnih turneja po cijelom svijetu i zapamtiti tako zahtjevne koreografije kao što to radi Britney.

O novim dokumentima i o 39-godišnjoj pjevačici raspravljat će se u nadolazećem BBC-jevom dokumentarcu 'Bitka za Britney', prenosi The Sun.