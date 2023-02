Britney Spears se javila: 'Muka mi je od toga što je legalno da ljudi pišu da sam skoro umrla'

Američki mediji pisali su da je obitelj pjevačice Britney Spears (41) željela organizirati intervenciju jer su bili zabrinuti za nju. Sada se javila pjevačica i tvrdi da to nije istina.

- Muka mi je od toga što je uopće legalno da ljudi izmišljaju priče o tome da sam skoro umro...mislim u jednom trenutku je dosta je! Vjerojatno ću morati prestati objavljivati ​​na Instagramu jer, iako uživam u tome, očito postoji puno ljudi koji mi ne žele dobro! Iskreno, uopće nisam iznenađena…Opet radim najbolje što mogu! Konzervatorstvo je završilo prije godinu dana. Ne ljudi, nije 2007., 2023. je i radim svoje prve domaće lazanje kod kuće! Napokon je proradio kamin u dnevnoj sobi! Kao što moj mužić najbolje kaže: ne vjeruj svemu što pročitaš! Šaljem vam ljubav - napisala je pjevačica u objavi na Instagramu.

Nedugo nakon toga je objavila i video u kojemu plešući govori da je živa i da se osjeća dobro.

- Mediji su ovaj tjedan rekli da sam umrla. Nisam umrla, ljudi, nisam umrla. Ovdje sam. Živa sam. Veoma sam živa i osjećam se dobro. Imam svoje krzno i baš mi je dobro. Ovdje sam, sretna sam i dobro sam. I to je to - rekla je Britney u videu u kojem nosi ružičastu majicu, bijelu mini suknju, bijele čizme i bijeli krzneni šal.

U opisu videa objasnila je da nema menadžera i da koristi samo jedan lijek.

- Ovaj tjedan u vijestima je pisalo da sam skoro umrla i da imam menadžera i “doktore”! Nemam menadžerski tim niti ću ga ikada više imati u životu! Nemam "liječnike"! Uzimam Prozac za depresiju i to je sve! Ja sam izuzetno dosadna osoba! Frustrira me spoznaja da bi bilo koja novinska kuća rekla nešto od ovoga! To je gore od okrutne šale jer ljudi zapravo vjeruju u te stvari i čini se da se svi moji napori da ozdravim uz moju malu rutinu molitve i terapije uopće ne računaju kad ljudi mogu reći stvari koje su nevjerojatno pogrešne! U svakom slučaju promjena teme...dosta drame...Trenutačno volim dijamantne haljine i funky modu! Dobro jutro - objasnila je Britney.

- Previše je negativnosti i drame oko mene. Danas sam jednorog jer to želim biti! Ps Od sada nosim samo prave dijamante - napisala je u idućoj objavi, a kasnije je dodala i da uvijek nađe način da si razvedri dan nakon što mediji pišu negativno o njoj.

Podsjetimo, prije par dana bliski izvori pjevačici su za američke medije rekli da su zabrinuti za njeno ponašanje i da pjevačica zloupotrebljava lijekove 'za podizanje'.

Dodali su da je njezin menadžer unajmio kuću na području Los Angelesa na nekoliko mjeseci, a plan je navodno bio da Britney odvedu u kuću, gdje će biti i njezin suprug Sam Asghari (28), njezin menadžer i liječnici, kako bi je pokušali uvjeriti da joj je potrebna pomoć. Pjevačica se ubrzo nakon toga javila putem Instagrama, gdje ima više od 41 milijuna pratitelja i sve demantirala.

