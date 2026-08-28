Britney Spears u grudnjaku i gaćicama: 'Ljudi ne shvaćaju kakvu su mi štetu nanijeli...'

Na svom Instagram profilu Britney Spears (44) objavila je dva videa na kojima pozira u donjem rublju i otvoreno progovorila o 'šteti koja je nanesena njenom srcu i duši' tijekom skrbništva pod kojim je bila 13 godina.

Pjevačica je pozirala pred ogledalom u ukrašenom crnom grudnjaku i odgovarajućim gaćicama u kombinaciji s visokim potpeticama. U opisu videa prisjetila se prijateljice koja ju je pitala zašto nosi rock'n'roll grudnjak i dodala kako to uopće nije nalik na pjevačicu.

- I u pravu je. To uopće nije nešto što bih inače nosila kao grudnjak, iako sam kao izvođačica svake večeri nosila takav za pjesmu ‘I Love Rock ’n’ Roll’ - napisala je Britney. Priznala je kako se jako promijenila i istaknula kako ne može vjerovati da je nekada mogla nastupati pred golemim brojem ljudi, ali je danas ponosna na sebe što je to sve prekinula, jer je godinama bila prisiljena na to. Dodala je kako je na početku karijere patila od napada drhtavice i astme kada bi se trebala susresti s više od 10 obožavatelja, no otac ju je tjerao da ih upozna i po 70 odjednom.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Izgubila sam osjetljivost duše. I to je doslovno boljelo. Osjećala sam se kao robot. Mislim da sam u tom razdoblju izgubila onu posebnu, gotovo svetu povezanost koju sam nekad imala s ljudima jer sam u dubini duše bila vrlo osjetljiva i bolno sramežljiva. Nedostaje mi onakav iskren odnos s ljudima kakav sam nekad imala. Iskreno, osjećala sam se kao robot, kao stroj. I hvala Bogu da je tome kraj - napisala je Britney i dodala kako je bila bolno sramežljiva, no na pozornici je mogla postati netko drugi.

No sve joj je to postalo previše kada je postala majka. Tada se počela osjećati glupo i posramljeno.

- Imam osjećaj da ljudi ni danas ne shvaćaju stvarnu štetu koja je nanesena mom srcu i duši tijekom skrbništva - napisala je.

Spears se osvrnula i na svoj ljubavni život nakon razvoda od Sama Asgharija 2024. godine. Priznala je da je 'već dugo sama' te da svoje tijelo zapravo nije pokazivala osim 'jednom prilikom u zelenom kupaćem kostimu'. Prisjetila se i razdoblja nakon dolaska u Los Angeles kada se 'uvijek osjećala kao najmlađa i najniža osoba u prostoriji', sve dok nije upoznala Shakiru, za koju tvrdi da je bila 'točno' njezine visine i građe.

- Iskreno, bile smo blizanke. Bilo je nevjerojatno - napisala je Spears i dodala da se tada napokon počela osjećati normalno.

Spears se skrbništva oslobodila 2021. godine. Neposredno prije toga je javno progovorila o skrbništvu te tijekom dvodnevnog svjedočenja na sudu taj pravni aranžman nazvala 'zlostavljačkim' i da mu je cilj bio uništiti joj život. Tražila je da njezin otac završi u zatvoru.

- Bila sam u šoku. Traumatizirana sam. Znate ono, pretvaraj se dok ne uspiješ. Ali sada vam govorim istinu. Moja je želja i moj san da svemu ovome dođe kraj - kazala je tada, piše PageSix