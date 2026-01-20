Nosila je crni prozirni bodi ispod kojeg nije imala ništa. Na glavi je imala crveni šešir, a na nogama visoke crne čizme s potpeticama. U videu je plesala, ljuljala se i u jednom trenutku pokazala i guzu
Britney Spears u videu ljuljala guzom, ispala joj je i bradavica
Pjevačica Britney Spears (42) na društvenim mrežama često šokira pratitelje bizarnim videima. Ovaj je vikend tako postavila nekoliko objava koje su zabrinule fanove.
U jednoj od objava je pokazala i bradavice. Naime, nosila je crni prozirni bodi ispod kojeg nije imala ništa. Na glavi je imala crveni šešir, a na nogama visoke crne čizme s potpeticama. U videu je plesala, a bradavicu je prekrila emotikonom. Ljuljala se i u jednom trenutku pokazala i guzu.
Sve to radila je plešući uz ritmove Cardi B i njenu pjesmu 'I Like It'.
Objavila je još jedan plesni video u crnoj minici i rozom topu, a jednu je objavu posvetila Madonni i opisala ju kao 'nevjerojatno snažnu i genijalnu'.
Već neko vrijeme njene objave zabrinjavaju pratitelje, a strani mediji pisali su da Britney odbija pomoć ljudi jer strahovi za njezino mentalno zdravlje i životne uvjete nastavljaju rasti.
