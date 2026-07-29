Brodovi u Veloj Luci kao VIP loža za koncert. Oglašivač priznao: "Nisam znao da je to ilegalno"

Manifestacija "Trag u beskraju", posvećena Oliveru Dragojeviću, i ove će godine privući desetke tisuće posjetitelja u Velu Luku, a gotovo je nemoguće pronaći slobodan krevet za prenoćiti.

No, osim iznajmljivača, priliku za dodatnu zaradu prepoznali su i pojedinci koji su posjetiteljima ponudili nesvakidašnji način praćenja koncerta, iz brodice usidrene tik uz pozornicu, piše Morski.hr.

Na internetskoj stranici "Oglasnik otoka Korčule" osvanuli su oglasi koji nude ekskluzivno praćenje koncerta "Trag u beskraju" iz, kako je navedeno, "prvog reda s mora". Prema opisu, brodice se nalaze svega desetak metara od pozornice i pontona, čime bi se izbjegle gužve na rivi.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iz Morskog.hr su nazvali broj naveden u oglasu, a sugovornik im je odmah rekao da mjesta više nema.

– To je bilo prije pet ili šest dana, sve je prodano – rekao je na početku razgovora.

Na pitanje postoje li možda druge brodice slične ponude odgovorio je kako je ove godine interes iznimno velik.

– Teško. Ove godine je gužva, nikad veća – kazao je.

Zatim su ga upitali posjeduju li potrebne dozvole za pružanje takve usluge, na što je isprva odgovorio potvrdno.

– Imamo. Sve imamo, račun isto – rekao je.

Međutim, nakon dodatnih pitanja objasnio je da zapravo nije organizator.

– Ja to ne mogu dati jer ja to nemam. Ja samo pomažem prijateljima i oglašavam za njih – ustvrdio je.

Na naš komentar da bi inspekcija mogla provjeravati ovakve aktivnosti tijekom manifestacije odgovorio je:

– A valjda će imati.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kada smo ga upozorili da je i oglašavanje potencijalno nezakonite djelatnosti također problematično, kratko je zaključio:

– Nisam znao.

Naplaćivanje boravka na brodici radi praćenja koncerta nije moguće organizirati bez ispunjavanja više zakonskih uvjeta. Prije svega, potrebno je imati registriran obrt ili trgovačko društvo s odgovarajućom djelatnošću prijevoza putnika na moru ili nautičkog turizma.