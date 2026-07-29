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Brodovi u Veloj Luci kao VIP loža za koncert. Oglašivač priznao: "Nisam znao da je to ilegalno"

Piše 24sata,
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Brodovi u Veloj Luci kao VIP loža za koncert. Oglašivač priznao: "Nisam znao da je to ilegalno"
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Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Za koncert "Trag u beskraju" u Veloj Luci za određenu se cijenu nudi gledanje iz brodica svega nekoliko metara od pozornice

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Manifestacija "Trag u beskraju", posvećena Oliveru Dragojeviću, i ove će godine privući desetke tisuće posjetitelja u Velu Luku, a gotovo je nemoguće pronaći slobodan krevet za prenoćiti.

No, osim iznajmljivača, priliku za dodatnu zaradu prepoznali su i pojedinci koji su posjetiteljima ponudili nesvakidašnji način praćenja koncerta, iz brodice usidrene tik uz pozornicu, piše Morski.hr.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju”
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na internetskoj stranici "Oglasnik otoka Korčule" osvanuli su oglasi koji nude ekskluzivno praćenje koncerta "Trag u beskraju" iz, kako je navedeno, "prvog reda s mora". Prema opisu, brodice se nalaze svega desetak metara od pozornice i pontona, čime bi se izbjegle gužve na rivi.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju”
Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iz Morskog.hr su nazvali broj naveden u oglasu, a sugovornik im je odmah rekao da mjesta više nema.

– To je bilo prije pet ili šest dana, sve je prodano – rekao je na početku razgovora.

Na pitanje postoje li možda druge brodice slične ponude odgovorio je kako je ove godine interes iznimno velik.

– Teško. Ove godine je gužva, nikad veća – kazao je.

Zatim su ga upitali posjeduju li potrebne dozvole za pružanje takve usluge, na što je isprva odgovorio potvrdno.

– Imamo. Sve imamo, račun isto – rekao je.

Međutim, nakon dodatnih pitanja objasnio je da zapravo nije organizator.

– Ja to ne mogu dati jer ja to nemam. Ja samo pomažem prijateljima i oglašavam za njih – ustvrdio je.

Na naš komentar da bi inspekcija mogla provjeravati ovakve aktivnosti tijekom manifestacije odgovorio je:

– A valjda će imati.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju”
Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kada smo ga upozorili da je i oglašavanje potencijalno nezakonite djelatnosti također problematično, kratko je zaključio:

– Nisam znao.

Naplaćivanje boravka na brodici radi praćenja koncerta nije moguće organizirati bez ispunjavanja više zakonskih uvjeta. Prije svega, potrebno je imati registriran obrt ili trgovačko društvo s odgovarajućom djelatnošću prijevoza putnika na moru ili nautičkog turizma.

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