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LJETOVALA NA NAŠOJ OBALI

Brooke Shield izbrisala, pa opet objavila fotografije iz Hrvatske: Pozirala u kupaćem ispod slapa

Piše 24sata,
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Brooke Shield izbrisala, pa opet objavila fotografije iz Hrvatske: Pozirala u kupaćem ispod slapa
Foto: Instagram
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Na fotografijama glumica pozira u kupaćem kostimu ispod vodopada i s prijateljicama na rubu broda, a na videu se vidi kako skače u rijeku te ju voda nosi nizvodno

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Brooke Shields (61) objavila je, pa izbrisala, a zatim ponovno objavila fotografije s ljetovanja u Hrvatskoj.

- Najbolji trenutci ljeta: nevjerojatno putovanje u Hrvatsku s najboljim ljudima - napisala je glumica ispod fotografija.

Na njima Brooke pozira u kupaćem kostimu ispod vodopada i s prijateljicama na rubu broda, a na videu se vidi kako skače u rijeku te ju voda nosi nizvodno. Zvijezda filma 'Plava laguna' u Hrvatskoj je ljetovala prije mjesec dana kada je snimljena na Krki i u Skradinu.

- Kako nazvati dan kada u posjet svrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni! - napisali su iz NP Krka ispod fotografije. 

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