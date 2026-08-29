Brooke Shield izbrisala, pa opet objavila fotografije iz Hrvatske: Pozirala u kupaćem ispod slapa

Brooke Shields (61) objavila je, pa izbrisala, a zatim ponovno objavila fotografije s ljetovanja u Hrvatskoj.

- Najbolji trenutci ljeta: nevjerojatno putovanje u Hrvatsku s najboljim ljudima - napisala je glumica ispod fotografija.

Na njima Brooke pozira u kupaćem kostimu ispod vodopada i s prijateljicama na rubu broda, a na videu se vidi kako skače u rijeku te ju voda nosi nizvodno. Zvijezda filma 'Plava laguna' u Hrvatskoj je ljetovala prije mjesec dana kada je snimljena na Krki i u Skradinu.

- Kako nazvati dan kada u posjet svrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni! - napisali su iz NP Krka ispod fotografije.