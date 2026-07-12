Brooke Shields (61) na turneji po Hrvatskoj: Glumica posjetila Roški slap, pa uživala u Trogiru

Hollywoodska glumica Brooke Shields (61) uživa u odmoru u Hrvatskoj gdje je posjetila Roški slap u Nacionalnom parku Krka, a zatim i Trogir.

- Kako nazvati dan kada navrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo – ali smo apsolutno oduševljeni - napisali su iz NP Krka na svojoj Facebook stranici, prenosi Šibenik.in.

Glumica je obišla Roški slap i posjetila tamošnji restoran gdje se slikala s vlasnikom koji ju je na svom Facebook profilu opisao kao prekrasnu i jedinstvenu te da mu je susret sa Shields 'ostvaranje dječjih snova'. Nakon Krke, glumica se zaputila nešto južnije do Trogira gdje je objedovala u jednom poznatom restoranu.

- Neke zvijezde dolaze iz Hollywooda, a neke sjaje upravo ovdje. Brooke Shields i naša Sanja, susret koji je ostavio predivne uspomene - napisali su na objavi na Instagramu iz restorana Il Ponte.

Svjetsku je slavu stekla još kao tinejdžerica zahvaljujući ulogama u filmovima "Pretty Baby" (1978.) i "The Blue Lagoon" (1980.), nakon čega je izgradila uspješnu glumačku i manekensku karijeru. Od 2001. u braku je s televizijskim producentom Chrisom Henchyjem, s kojim ima dvije kćeri, Rowan i Grier. Osim po glumačkom radu, poznata je i po otvorenom govoru o postporođajnoj depresiji, starenju i položaju žena u industriji zabave.