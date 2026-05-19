Brooklyn Beckham čestitao djedu 80. rođendan, ali nije došao na obiteljsku proslavu

Brooklyn Peltz Beckham uputio je javnu čestitku svome djedu Anthonyju Adamsu, ocu njegove majke Victorije Beckham, povodom njegovog 80. rođendana. Međutim, ova gesta dogodila se u vrijeme dok ostatak obitelji slavi bez njega, što dodatno naglašava duboke podjele koje potresaju slavnu obitelj.

Najstariji sin Beckhamovih, 27-godišnji Brooklyn, u ponedjeljak je na svojim Instagram pričama podijelio fotografiju sebe i svog djeda. Uz fotografiju je napisao: "Sretan 80. rođendan, djede Puno te volim", dodavši emotikon crvenog srca i GIF s natpisom "Sretan rođendan".

Njegova poruka stigla je dok je ostatak obitelji Beckham slavio Anthonyjev veliki jubilej na raskošnoj zabavi u Londonu. Victoria je tijekom vikenda podijelila više fotografija s proslave, no Brooklyn se nije pojavio ni na jednoj od njih. U objavljenom nizu fotografija bili su Victorija, njezin suprug David te njihova djeca Romeo (23), Cruz (21) i Harper (14). Victorijina majka Jackie također je pozirala sa svojom kćeri za jednu od fotografija.

"Tako nevjerojatna noć slavlja mog divnog tate. Hvala svim našim prijateljima i obitelji, volimo vas puno!! Sretan 80. rođendan, volimo te neizmjerno!", napisala je pjevačica Spice Girlsa uz objavu. U drugoj seriji slika, modna dizajnerica je dodala: "Sretan rođendan, tata, volimo te jako, jako puno! Hvala svim našim prijateljima i obitelji koji su pomogli da bude tako posebno!".

Dok je obitelj slavila u Londonu, Brooklyn je, prema objavama na društvenim mrežama, proveo večer sa suprugom Nicolom Peltz u Los Angelesu. Njegov izostanak s ovako važnog obiteljskog događaja najnoviji je pokazatelj narušenih odnosa.

Ovaj događaj samo je nastavak sage o otuđenju Brooklyna od ostatka obitelji. Tenzije su eskalirale u siječnju, kada je Brooklyn u nizu eksplozivnih objava na Instagramu optužio roditelje da pokušavaju sabotirati njegov brak. Brooklyn je tvrdio da njegovi roditelji "beskrajno pokušavaju uništiti" njegovu vezu s Nicolom u ime publiciteta te da cijene "javnu promociju i sponzorstva iznad svega ostalog".

Među optužbama se našla i tvrdnja da su ga roditelji pokušali "podmititi" kako bi se "odrekao prava" na svoje ime prije vjenčanja, kao i da je Victoria "otela" njegov prvi ples s Nicolom i "neprimjereno plesala sa mnom".

"Godinama sam šutio i na sve načine pokušavao zadržati ove stvari privatnima", napisao je Brooklyn. "Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su ići u medije, ne ostavljajući mi izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim od laži koje su tiskane".

Svoje je izlaganje zaključio odlučnom porukom: "Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira, prvi put u životu se borim za sebe". Sukob navodno seže još od njihovog vjenčanja u travnju 2022. godine, a uključuje nesuglasice oko vjenčanice koju je Nicola nosila.

*uz korištenje AI-ja

