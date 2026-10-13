Brooklyn i Nicola bili u Parizu, a nisu otišli na Victorijinu reviju. Izvor tvrdi: 'Oni ih provociraju'

Brooklyn Beckham (27) ovih je dana na društvenim mrežama 'častio' pratitelje romantičnim fotografijama iz Pariza na kojima se ljubi sa suprugom Nicolom (31). Objave su stigle u vrijeme obnovljenih napetosti s njegovom obitelji, koje su eskalirale tijekom tamošnjeg Tjedna mode.

Dijelio je sretne trenutke sa suprugom - kako je nosi na leđima, njenog zaručničkog prstena... Bili su i na pariškom Tjednu mode, ali ne i na reviji Brooklynove majke Victorije. Dok su David, Harper, Romeo i Cruz pratili reviju iz prvog reda u Conciergerieu, Brooklyn i Nicola bili su samo nekoliko kilometara dalje, u blizini Louvrea.

Prijatelji obitelji Beckham smatraju kako Brooklyn i Nicola namjerno provociraju.

- Čovjek se mora zapitati uživaju li Nicola i Brooklyn u izazivanju dodatnih napetosti. Osigurali su da ih se vidi posvuda preko jedne fotografske agencije. Ironično je da se Brooklyn žalio roditeljima da dogovaraju snimanja s fotografima, a sada je očito da i oni rade istu stvar. Bez obzira na to koliko su fizički blizu, šanse za pomirenje trenutno ne postoje - rekli su.

I Victoria se nakon revije oglasila na Instagramu. Aludirala je na Brooklynovu odsutnost i napisala da se osjeća 'blagoslovljeno' što ima podršku obitelji i prijatelja. Javio se i David.

- Tako smo ponosni na tebe. Ponovno si pokazala eleganciju i strast. Sretni smo što smo dio tvoje predivne večeri na mjestu koje toliko volimo - pohvalio je Beckham svoju suprugu.

Nekoliko sati prije revije David je lajkao video sina i snahe, no to nije imalo učinka. Iako su braća Brooklyn i Romeo odsjeli u hotelima koji su blizu jedan drugog, nisu se sreli.

- Nikakvo dobro ne bi proizašlo iz njihova susreta, odnosi su i dalje iznimno napeti. Victoriji je Tjedan mode u Parizu jako važan i voli kada je obitelj uz nju. Naravno da joj Brooklyn nedostaje, ali on je sam odabrao takav put - rekao je izvor.