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MNOGE KRITIKE

Brooklyn ponovo podijelio svoj recept, svi ga popljuvali: 'Pa tko kuha krumpir u ljusci za pitu?'

Piše Stela Kovačević,
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Brooklyn ponovo podijelio svoj recept, svi ga popljuvali: 'Pa tko kuha krumpir u ljusci za pitu?'
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham
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Umjesto da oguli krumpire prije kuhanja, Brooklyn ih je kuhao cijele u kori, a tek ih je nakon toga, dok su još bili vrući, pokušao oguliti. No bilo je još propusta

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Brooklyn Beckham (27) našao se na meti kritika na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu podijelio video u kojem priprema mesnu pitu, poznatu kao 'cottage pie'. Iako sin Victorije i Davida Beckhama redovito objavljuje kulinarske videozapise i u više je navrata naglasio kako 'nije profesionalni kuhar', već entuzijast i zaljubljenik u kuhanje, njegovi ga pratitelji nisu poštedjeli.

Nakon objave videa, kritičari su u komentarima osporili njegove nekonvencionalne tehnike. Posebno im je zasmetala priprema krumpira. Umjesto da ih oguli prije kuhanja, Brooklyn ih je kuhao cijele u kori, a tek ih je nakon toga, dok su još bili vrući, pokušao oguliti. Mnogi su komentirali kako je to 'najčudniji način pripreme krumpira' koji su ikada vidjeli.

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Domaći kuhari oštrog oka također su mu zamjerili nedostatak sigurnosti u kuhinji, pozivajući ga da stavi vlažnu kuhinjsku krpu ispod daske za rezanje kako ne bi klizila tijekom sjeckanja namirnica.

Nakon lavine negativnih komentara, Brooklyn je odlučio odgovoriti kritičarima kratkom porukom.

- Očito nisam profesionalni kuhar - napisao je.

Dodao je kako jednostavno voli kuhati te je zahvalio svima koji su mu ostavili ohrabrujuće poruke. Jedan od obožavatelja poručio mu je da jelo 'izgleda ukusno', dok je drugi pohvalio njegove vještine s nožem. Ipak, Beckham je imao i oštriji odgovor za jednog pratitelja koji je uvrijedio njegovu suprugu Nicolu Peltz komentarom: 'Hrani je. Izgleda bolesno.'

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- Nikad više nemojte tako govoriti o mojoj ženi. Ona je apsolutno predivna i nikada ne biste trebali komentirati žensko tijelo. To je sramotno - odgovorio je Brooklyn.

Ovo nije prvi put da se Beckham našao na udaru kritika zbog svojih kulinarskih pokušaja. Ranije ovog mjeseca ponovno je podijelio video u kojem kuha tjesteninu u morskoj vodi koju je zagrabio izravno iz oceana, što je izazvalo zgražanje i podsmijeh zbog higijenskih i zdravstvenih rizika.

*uz korištenje AI-ja

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