Brooks Nader otkrila što je sve radila na sebi: 'Zbog jednog zahvata zauvijek ću žaliti...'

Vjerojatno ovo ne bih trebala reći, ali reći ću. Imala sam liposukciju prije nekoliko godina i zauvijek ću to žaliti jer mi uopće nije trebala. Mislim da mi je stvorila udubljenja i neravnine, priznala je američka manekenka i glumica Brooks Nader na događanju 'Clarins Night of Extra' u Los Angelesu.

Danas, kaže, pokušava manje razmišljati o zahvatima, a više o zdravlju i tome da se osjeća dobro u vlastitoj koži. Nader nikad nije skrivala što je sve radila na sebi. U više je navrata priznala da je koristila razne injekcijske tretmane i filere, kao i da je operirala nos. Znala se i našaliti da joj ljudi govore kako podsjeća na Michaela Jacksona.

Osim toga, uložila je i u keramičke ljuskice za zube vrijedne oko 50.000 dolara. Među tretmanima koje je isprobala našao se i viralni tretman s lososovim DNK-om, kao i popularni Nefertiti lift - postupak podizanja vrata botoksom.

- Svaki Božić izgledam kao Freddy Krueger - rekla je kroz šalu, aludirajući na oporavak nakon zahvata.

Otvoreno je govorila i o pritiscima u industriji. Rekli su joj da treba izgubiti 30 kilograma ako želi dobivati poslove i ona je to shvatila vrlo pragmatično.

- Nisam plakala zbog toga. Nisam se sažalijevala. Samo sam si rekla, činjenica je da žele da smršavim. Kako to mogu postići? - objasnila je te dodala: 'Kad sam počela s GLP-1 terapijom, karijera mi je procvjetala. Ne kažem da je to ispravno, ali izgubila sam 30 kilograma i dobila sve poslove'.

U međuvremenu je ipak povukla ručnu. Krajem prošle godine odlučila je ukloniti filere iz usana, a zatim i ostatak filera s lica. Trenutačno radi na snimanju reboota serije ‘Baywatch’, u kojoj glumi uz Livvy Dunne i Stephena Amella, ali ovaj put, čini se, s nešto drukčijim pogledom na sve što dolazi uz industriju u kojoj radi.