Brooks Nader tajno je kupovala bikinije, a sad u njima osvaja

Manekenka i glumica Brooks Nader spremna je osvojiti plaže u kultnom crvenom kupaćem kostimu serije "Baywatch". No, put do najpoznatijeg jednodijelnog kostima na svijetu bio je ironičan za ljepoticu koja je odrasla u strogoj kršćanskoj obitelji gdje su dvodijelni kostimi bili strogo zabranjeni.

Brooks Nader, koja je odrasla u Baton Rougeu u Louisiani, otkrila je kako je u mladosti osjećala uzbuđenje kršeći kućna pravila. U njezinoj obitelji bikiniji su bili zabranjeni, što ju je samo poticalo na potajne kupovine i avanture.

​- Sjećam se kako sam se šuljala u Victoria's Secret kako bih kupila bikini, a zatim odlazila na noćno kupanje. Tada sam shvatila da mogu nositi i bikini i jednodijelni kostim - rekla je dvadesetdevetogodišnja Nader.

​- Sada, ironično, svaki dan nosim jednodijelni kostim za snimanje 'Baywatcha' - dodala je.

Foto: instagram

Njezini konzervativni roditelji, koji su joj branili nošenje bikinija, sada su oduševljeni njezinom novom ulogom upravo zato što nosi jednodijelni kostim.

​- Oduševljeni su 'Baywatchom' jer je u pitanju jednodijelni kostim. Govore mi: 'Slijediš obiteljska pravila, nosiš jednodijelni kostim, tako da je sve u redu' - objasnila je.

Za Nader, taj crveni kostim postao je više od odjevnog predmeta.

​- To je moje odijelo moći - izjavila je za The Post.

Ovo je prva glumačka uloga za Nader, a ona je cijelo iskustvo opisala kao trenutak u kojem se mora uštipnuti da bi povjerovala da je stvaran. Oduvijek se divila zvijezdama originalne serije "Baywatch", koja se počela prikazivati 1989. godine. U nadolazećem rebootu Foxove serije, koji bi trebao premijerno biti prikazan u siječnju, Nader glumi Selene Archer, oštroumnu kapetanicu spasilaca na plaži Zuma.

Foto: instagram

​- Oduvijek sam se ugledala na ikone devedesetih poput Pamele Anderson i Carmen Electre. One su uvijek na mojim inspiracijskim pločama - priznala je. Svjesna je pritiska koji uloga nosi, nazivajući Pamelu Anderson "muzom svih muza" i ističući namjeru da oda počast originalnoj postavi.

Smatra da je sama privukla ovu ulogu nakon što je pozirala u crvenom jednodijelnom kostimu za naslovnicu časopisa Sports Illustrated 2023. godine. Taj trenutak bio je kruna njezine manekenske karijere, koja je uzletjela 2019. kada je pobijedila na natječaju Sports Illustrated Swim Search u konkurenciji od čak deset tisuća djevojaka.

*uz korištenje AI-ja