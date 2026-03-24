Brooks zagolicala maštu svojih fanova: Objavila fotke sa seta Baywatcha, pozirala i u badiću

Američka manekenka i odnedavno glumica Brooks Nader zagolicala je maštu svojih pratitelja prvim prizorima sa snimanja dugo iščekivanog reboota kultne serije 'Baywatch'.

- Konačno sam usavršila usta na usta - poručila je Nader.

Atmosfera sa seta otkriva više nego što se na prvi pogled čini. Njezino ime već stoji na stolici, a iza kulisa nazire se i spasilački stožer koji će biti središte radnje. U jednom detalju otkriveno je i ime lika koji tumači - Selene, kapetanica spasilačke službe koja ne trpi autoritete i ima prilično oštar stav. U nekoliko kadrova pojavila se i u prepoznatljivom crvenom kupaćem kostimu, koji joj, kako su odmah primijetili fanovi, stoji kao saliven.

Upravo će takav karakter dovesti do čestih tenzija s Hobiejem Buchannonom, sinom legendarnog Mitcha, kojeg u novoj verziji igra Stephen Amell. Nader je, čini se, odlučila napraviti ozbiljan zaokret u karijeri. Nakon što je godinama gradila ime u modnom svijetu, a 2023. zasjala na naslovnici Sports Illustrated Swimsuita, sad se okreće glumi. Uloga u 'Baywatchu' njezin je prvi veliki ispit, a za njega se pripremala kroz treninge plivanja i glume.

Reboot, iza kojeg stoji Fox, snima se od ožujka 2026. i donosi moderniju verziju priče s više akcije i naglašenim odnosima među likovima. Uz Nader, u seriji glume i Shay Mitchell, Noah Beck te Livvy Dunne, dok se u projekt vraća i David Chokachi, poznat po ulozi Codyja Madisona u originalnoj postavi.