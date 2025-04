Bruce Springsteen najavio je čak sedam albuma: Godinama sam ovu glazbu puštao samo sebi

Pjesmom 'Blind Spot' Bruce Springsteen (75) najavio je izlazak kolekcije 'Tracks II: The Lost Albums'. Riječ je o čak sedam albuma, na kojima će se naći 83 neobjavljene pjesme nastale između 1983. i 2018. godine. Kolekcija bi se na tržištu trebala naći 27. lipnja.

- 'The Lost Albums' donosi cijele albume, neki su čak bili u potpunosti miksani, ali nikad objavljeni. Godinama sam ovu glazbu puštao samo sebi i bliskim prijateljima. Drago mi je što ćete ih sad konačno moći čuti. Nadam se da ćete uživati - izjavio je Bruce Springsteen.

Ili kako kažu izdavači: 'Od sirovih snimaka s albuma 'LA Garage Sessions '83', koji povezuje pjesme 'Nebraska' i 'Born in the U.S.A.', do ritmova bubnjarskih loopova i sintesajzera na 'Streets of Philadelphia Sessions', kolekcija 'The Lost Albums' pruža jedinstveni uvid u 35 godina (1983. - 2018.) Springsteenova stvaranja pjesama i kućnog snimanja'.

Foto: Profimedia

Pjesma "Blind Spot" tematsko je središte albuma 'Streets of Philadelphia Sessions', dosad neobjavljenog materijala iz 1990-ih godina, poznatog među obožavateljima i kao 'loops record'. Kroz 'Blind Spot' Springsteen se bavi temom sumnje i izdaje u ljubavnim odnosima.

- To je jednostavno bila tema koja me u tom trenutku zaokupila. Zapravo ne znam zašto. Patti i ja smo se sjajno provodili u Kaliforniji. Ali ponekad, kad se uhvatiš za jednu pjesmu koja ti se sviđa, samo slijediš taj trag. Imao sam 'Blind Spot' i slijedio sam taj trag kroz ostatak albuma - objasnio je pjevač.

Foto: Kevin Mazur

Iako je 'Streets of Philadelphia Sessions' bio dovršen i planiran za izdanje 1995. godine, album je naposljetku odgođen jer se Springsteen odlučio ponovno okupiti s E Street Bandom nakon sedam godina.

- Rekao sam: 'Pa, možda je vrijeme da jednostavno napravim nešto s bendom ili podsjetim obožavatelje na bend' - rekao je Bruce.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Kompilaciju 'The Lost Albums' dovršili su Bruce Springsteen, producent Ron Aniello, inženjer zvuka Rob Lebret i producent Jon Landau u Thrill Hill Recording studiju u New Jerseyu