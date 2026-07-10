Bubnjar Black Sabbatha objavio fotku u invalidskim kolicima: Ništa mi nije i rokat ću do smrti!

Legendarni bubnjar i jedan od osnivača Black Sabbatha, u objavi pod naslovom 'Nešto novo što trebate znati' priznao je svojim fanovima kako sve češće koristi invalidska kolica, no da nije bolestan i da ne odustaje.

- I dalje mogu hodati, neka u to ne bude sumnje, ali ne mogu hodati jako daleko bez potrebe za odmorom, što znači da moram sjesti - napisao je Bill Ward (78), dodavši da je kolica počeo koristiti prije otprilike 18 mjeseci. Odlučio je biti potpuno iskren prema svojim fanovima kako bi spriječio nagađanja i kako bi znali da je dobro.

- Govorim vam ovo kako biste znali da ako me vidite u invalidskim kolicima, ja se samo vozim. Nisam u mirovini, nisam bolestan niti odustajem, niti išta od onoga što ljudima obično prvo padne na pamet kada vide nekoga u invalidskim kolicima - kazao je glazbenik i za kraj dodao poruku zbog koje su njegovi fanovi mogli odahnuti.

- Moji talenti i ambicije, i moja nepopustljiva potreba da budem umjetnik i da sviram bubnjeve, i dalje su snažni kao i prije mnogo godina. Još uvijek mogu svirati prilično dobro za jednog 78-godišnjaka - kazao je i pozvao svoje fanove da mu slobodno priđu ako ga sretnu negdje u javnosti.

- Ne grizem, samo ću izgledati drukčije - kao na ovoj fotografiji. Puno ljubavi svima i nastavit ću rokati dok ne umrem! - zaključio je legendarni glazbenik. Ward je prošle godine s originalnom postavom Black Sabbatha - Tonyjem Iommijem, Geezerom Butlerom i pokojnim Ozzyjem Osbourneom - održao povratnički koncert 'Back to the Beggining' nakon čak 20 godina pauze.