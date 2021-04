Tijana Ajfon

Prošle je godine u javnosti odjeknula vijest o uhićenju Tijane Maksimović poznatije kao Tijana Ajfon. Kako saznaju srpski mediji, tada je uhićeno desetak ljudi zajedno s Tijanom. Osim prostitucije, teretili su ih i za zloupotrebu droga i korištenje oružja.

Srpska starleta tada je uhićena je kod Bijeljine, saznaje Blic.rs. Iako je na društvenim mrežama napisala kako su priče koje kruže o njoj lažne jer, kako kaže, mnogo osoba ne može podnijeti njezinu sreću, procurile su snimke koje su demantirale njezinu izjavu.

Tijana je, kako navode srpski mediji, ilegalno pokušala prijeći granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke. U objektu u koji je upala Policijska uprava Bijeljina zatečeno je 26 muškaraca i devet djevojaka.

- U pretresu im je oduzet kokain, oružje i 75.000 kuna - rekli su iz policije za srpske medije.

Mimi Oro

I njezina prijateljica Milica Živanović javnosti poznata kao Mimi Oro također je imala problema sa zakonom. Naime, Mimi se s Tijanom godinama unazad druži, a zajedno su sudjelovale i u realityju 'Parovi'. Inače, i nju srpski mediji često povezuju s prostitucijom iako je Mimi demantirala bilo kakvu vezu s tim kaznenim djelom. Djevojke su navodno indirektno povezane s mafijaškim klanom pod vodstvom Veljka Belivuka, poznatog pod nadimkom 'Velja Nevolja' te je to bio razlog njihovog uhićenja.

Mimi Oro, piše Kurir, dobro je poznato lice u policijskoj stanici. Milica je prije sedam godina uhićena s još sedam djevojaka i muškarac za kojeg se sumnjalo da ih je podvodio. Starleta je 2014. provela i osam dana u pritvoru.

- Nemojte, molim vas. Nisam ja za zatvor, vidite kako sam lijepa. Nisam prostitutka - pričala je Mimi Oro na sudu. No to nije sve. Nekoliko puta bila je i uhićena zbog fizičkog nasilja. Prvo se potukla s dvije djevojke u jednom noćnom klubu, a potom je napala nepoznatu djevojku na parkingu.

- Te nakaze su mi cijelo vrijeme dobacivale nešto. Objasnila sam im neke stvari. Moram pohvaliti i dečke iz policije. Ljubazni su bili - pričala je tada Mimi.

Soraja Vučelić

Crnogorska starleta Soraja Vučelić, koju je naša publika mogla upoznati 2011. kada je sudjelovala u regionalnom 'Big Brotheru', također je uhićena prošle godine. Uhićena je Žabljaku u Crnoj Gori zbog sumnje da je počinila kazneno djelo nepostupanja prema zdravstvenim propisima za suzbijane opasne zarazne bolesti, pišu Vijesti. Naime, prije nekoliko godina, prema pisanju medija iz Srbije, Soraja je proglašena i sigurnosno rizičnom osobom, s obzirom da postoje saznanja kako starleta posjeduje kontakte sa sumnjivim osobama iz Crne Gore. Ona je protjerana iz Srbije, prenio je tada beogradski tabloid Telegraf.

Rasta

Reper Stefan Đurić, poznatiji kao Rasta, također je imao probleme sa zakonom. Priznao je nedozvoljeno držanje više od pola kilograma skanka za osobnu upotrebu te dobio kaznu od godinu dana kućnog zatvora. Krajem siječnja reperu je ukinut pritvor u kojem je proveo gotovo četiri mjeseca nakon uhićenja u listopadu prošle godine.Nakon tromjesečne istrage Višeg javnog tužiteljstva zbog sumnje da je izvršio djelo preprodaje droge, protiv njega je krajem prošle godine podnijet optužni prijedlog za nedozvoljeno držanje droge, ali je ubrzo zaključen i sporazum o priznanju krivice. Rasta se na saslušanju u tužiteljstvu nakon uhićenja branio kako je pronađeni skank koristio za osobnu upotrebu, međutim, tužiteljstvo mu tada nije povjerovalo.

Baka Prase

Ovaj poznati YouTuber, Bogdan Ilić, poznatiji pod imenom Baka Prase, imao je nekoliko problema sa zakonom. Priveden je veljači u Beogradu što su prenosili brojni srpski mediji, a o incidentu kratko je svoje brojne pratitelje izvijestio i sam YouTuber.

- Evo me s predstavnicima zakona, po tko zna koji put. Vidimo se za koji tjedan - rekao je tada, a problem je navodno nastao zbog automobila marke Porsche koji je imao njemačke registracijske oznaka. Naime, istim automobilom ovaj YouTuber nerijetko se hvalio na društvenim mrežama.

Zbog činjenice da je automobil registriran u inozemstvu, bez prisustva vlasnika, vozila osoba koja ima stalno prebivalište u Srbiji, protiv vozača je podnesena odgovarajuća prekršajna prijava. Pauk je odnio automobil i vozilo je privremeno oduzeto zbog carinskog prekršaja. YouTuber je nedugo zatim proživio sličnu dramu. Navodno je Interventna jedinica policije zatekla automobil Lamborghini Urus njemačkih registarskih oznaka parkiran na obilježenom pješačkom prijelazu u Ulici Jove Ilića u Beogradu. Sumnja se da je taj automobil tijekom večeri vozio i parkirao upravo Baka Prase. I taj automobil mu je oduzet.

Aca Lukas

Srpskog folkera Aleksandra Vuksanovića poznatijeg kao Acu Lukasa u siječnju je privela policija u rutinskoj kontroli u Banjici u Srbiji, pisao je tada Telegraf.rs. Izvor je za srpske medije otkrio kako se glazbenik raspravljao s policijom i opirao uhićenju.

- Ništa tu nije sporno. Malo sam više popio pa su me priveli. Kao i svaki drugi građanin odgovoran sam za svoje postupke - rekao je Aca tada.

Pjevač je, navodno, pokušao pobjeći policiji, ali mu to nije pošlo za rukom. Napravljen mu je test na alkohol, ali je, prema pisanju Telegrafa.rs, odbio testiranje na drogu. Inače, folker nikada nije krio detalje iz svog privatnog života. Javno je govorio o svim problemima. Nije krio ovisnosti o narkoticima, probleme s kockom, a otkrio je zašto mu se raspao brak sa Sonjom Vuksanović.

Srpski mediji pisali su i kako je glazbenik prokockao 70 milijuna eura (više od 527 milijuna kuna). Iako se čini nevjerojatno, Lukas je otkrio kako je to moguće, jer godišnje zarađuje vrtoglavu svotu novca.

- Godišnje zarađujem između milijun i pol i dva milijuna eura. Na kocki sam izgubio 70 milijuna eura, ali sam u životu zaradio više od 100 milijuna. Ja sam zapravo ozbiljan milijarder. Ni zbog čega mi u životu nije žao pa ni novca koji sam izgubio. Moj je, zaradit ću ga ponovno - ispričao je Aca za srpske medije.

Buba Corelli

Ove godine u veljači uhićen je i reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Corelli, nakon pucnjave u sarajevskom naselju Stup. Policija ga je pronašla u automobilu koji su potom temeljito pretresli. Poznatog repera tada su tereti za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nošenje oružja i nanošenje teških ozljeda. prenio je Avaz detalje uhićenja.

Corelli je tada rekao, da se našao u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu te da nikako nije povezan s događajem

Buba se navodno već u srednjoj školi počeo družiti s sarajevskom grupom 'loših momaka', a nevolje su se samo nizale. Naime, Corelli je i ranije imao problema sa zakonom. 2019. je osuđen na godinu dana zatvora zbog trgovine narkoticima. Njega i Almira Bozaliju sud je teretio da su od prosinca 2014. do lipnja 2015. godine kao članovi organizirane grupe nabavljali i prodavali hašiš, amfetamin i kanabis na području Kantona Sarajevo. Drogu su čuvali u stanovima, poslovnim prostorima, kućama i automobilima, nakon čega su je prepakiravali u manje paketiće za uličnu prodaju. Corelli je zbog toga ranije bio u pritvoru, od lipnja 2015. do veljače 2016., a s obzirom na to da mu se u izrečenu kaznu zatvora uračunalo i vrijeme provedeno u pritvoru, glazbenik je 2019. izbjegao zatvor te samo platio novčanu kaznu.