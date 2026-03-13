Obavijesti

Galerija

Komentari 1
TRUDNIČKI STAJLING

Bujna Diletta pokazala kako joj stoje sportske hlačice i grudnjak

Iako je sada već u visokom stupnju trudnoće, talijanska sportska novinarka i dalje vrijedno radi, ali i trenira. Sada je na Instagramu otkrila kako izgleda iza kulisa snimanja, odjevena u oskudne sportske hlačice i grudnjak
Bujna Diletta pokazala kako joj stoje sportske hlačice i grudnjak
Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta trudna je s drugim djetetom. | Foto: Instagram/Diletta Leotta
1/51
Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta trudna je s drugim djetetom. | Foto: Instagram/Diletta Leotta
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026