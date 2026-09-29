Bukvić o tragičnom kraju lika iz 'Divljih pčela': 'Imao je toliko tajni i to je bila njegova ljepota'

Toma Domazet iz 'Divljih pčela' skončao je tragično, samoubojstvom, a s njime se od serije oprostio i glumac koji je lik utjelovio, Amar Bukvić (45). U razgovoru za RTL, Bukvić je rekao da je znao kakva sudbina čeka njegov lik, no svejedno su proradile emocije kada je došlo vrijeme da se oprosti od uloge. Sama završnica i Tomino priznanje bili su mu, kaže, emocionalno najteže scene, kao i zadnje dvije epizode koje su bile intenzivne.

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- Tu se napokon otvara sve ono što se dugo skupljalo i što je Toma nosio sa sobom kroz cijelu seriju, kazao je Bukvić i dodao kako je njegov lik bio nepredvidiv.

- Mislim da je upravo to bila jedna od ljepota tog lika za mene kao glumca. Imao je toliko tajni, bio je nepredvidiv i nikad nisi do kraja znao što će napraviti. I kod gledatelja je zato bio pravi rollercoaster emocija – nekad su ga mrzili, nekad pokušavali razumjeti, a kako su se otkrivale nove stvari, tako su se mijenjale i reakcije, kazao je Bukvić i zaključio kako mu je lik Tome donio još jednu veliku ulogu po kojoj će ga dio publike zapamtiti.

- A to što sam od početka znao njegovu sudbinu dalo mi je i određenu sigurnost u građenju lika, jer sam znao kamo Toma ide i mogao sam kroz cijelu priču polako slagati njegov put prema tom završetku.