Obavijesti

Show

Komentari 0
KRAJ ULOGE

Bukvić o tragičnom kraju lika iz 'Divljih pčela': 'Imao je toliko tajni i to je bila njegova ljepota'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bukvić o tragičnom kraju lika iz 'Divljih pčela': 'Imao je toliko tajni i to je bila njegova ljepota'
Foto: Tom Dubravec
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Amar Bukvić (45) oprostio se od uloge u 'Divljim pčelama' te je progovorio o tome što mu je lik Tome Domazeta značio

Admiral

Toma Domazet iz 'Divljih pčela' skončao je tragično, samoubojstvom, a s njime se od serije oprostio i glumac koji je lik utjelovio, Amar Bukvić (45). U razgovoru za RTL, Bukvić je rekao da je znao kakva sudbina čeka njegov lik, no svejedno su proradile emocije kada je došlo vrijeme da se oprosti od uloge. Sama završnica i Tomino priznanje bili su mu, kaže, emocionalno najteže scene, kao i zadnje dvije epizode koje su bile intenzivne.

Foto: rtl

- Tu se napokon otvara sve ono što se dugo skupljalo i što je Toma nosio sa sobom kroz cijelu seriju, kazao je Bukvić i dodao kako je njegov lik bio nepredvidiv.

-  Mislim da je upravo to bila jedna od ljepota tog lika za mene kao glumca. Imao je toliko tajni, bio je nepredvidiv i nikad nisi do kraja znao što će napraviti. I kod gledatelja je zato bio pravi rollercoaster emocija – nekad su ga mrzili, nekad pokušavali razumjeti, a kako su se otkrivale nove stvari, tako su se mijenjale i reakcije, kazao je Bukvić i zaključio kako mu je lik Tome donio još jednu veliku ulogu po kojoj će ga dio publike zapamtiti.

- A to što sam od početka znao njegovu sudbinu dalo mi je i određenu sigurnost u građenju lika, jer sam znao kamo Toma ide i mogao sam kroz cijelu priču polako slagati njegov put prema tom završetku.

GLUMAC ZA 24SATA Amar Bukvić igra Dioklecijana u 'Posljednjem rimskom bogu': Za film smo morali naučiti i latinski
Amar Bukvić igra Dioklecijana u 'Posljednjem rimskom bogu': Za film smo morali naučiti i latinski

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima
ODLAZAK LEGENDE

Umro Slavko Perović: Pjesme su bile neviđeni hitovi, a prodane ploče se broje u milijunima

Poznati pjevač Slavko Perović umro je u 93. godini. Proslavio se prepjevom pjesme 'Mama Huanita', a uslijedile su uspješnice poput 'Pesma majci', 'Ja prodajem crne oči', 'Oči pune suza'...
FOTO Ispod čipke nosila je samo tangice! J.Lo (57) pokazala kako je izgledala u zanosnoj haljini
UH! KAKAV PRIZOR!

FOTO Ispod čipke nosila je samo tangice! J.Lo (57) pokazala kako je izgledala u zanosnoj haljini

Jennifer Lopez oduševila je obožavatelje novim fotkama na Instagramu na kojima se kroz crnu čipku naziru njene tangice
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' objavila bujnu fotku u bikiniju, ne odustaje od ljeta
POZIRALA JE

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' objavila bujnu fotku u bikiniju, ne odustaje od ljeta

Kelly Brook, koja je 2005. proglašena 'najseksi ženom na svijetu', sada je na Instagramu objavila fotku u bikiniju pokraj vodopada...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026